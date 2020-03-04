«Яндекс.Маркета» изучил спрос на смартфоны и выяснил, какие модели возглавили рейтинг самых популярных устройств в начале 2020 года. В исследовании использовались данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 января по 27 февраля 2020 года.
В 2019 и в начале 2020 рынок электроники пополнился новинками. Эти модели стали самыми популярными в январе и феврале:
- Xiaomi Redmi Note 8T (4 / 64 ГБ)
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6 / 64 ГБ)
- Samsung Galaxy A50 (64 ГБ)
- Apple iPhone 11 (64 ГБ)
- Apple iPhone 11 (128 ГБ)
Как в начале 2019, в начале этого года модели китайского бренда Xiaomi находились на первых строчках рейтинга. В прошлом году на первом и втором месте были Redmi Note 5 (4 / 64 ГБ) и Redmi 6A (2 / 16 ГБ). В целом бренд Xiaomi второй год остаётся среди лидеров. За последние два месяца более 30% переходов пользователей пришлось на предложения смартфонов именно этого производителя.
Samsung
Модель Samsung Galaxy A50 была презентована в феврале прошлого года и до сих пор не теряет своей актуальности. В рейтинг наиболее популярных смартфонов начала этого года также попали модели Galaxy A10 и Galaxy S10e (6 / 128 ГБ) — на шестом и десятом местах соответственно. В начале прошлого года Samsung не вошёл в тройку лидеров по моделям, но как бренд был на втором месте по популярности после Xiaomi. Тогда на него пришлось 15% переходов пользователей. В этом году ситуация изменилась — интерес пользователей к моделям от Apple в начале года вырос, и Samsung занял уже третью позицию в рейтинге.
Apple
Смартфоны линейки Apple iPhone 11 были анонсированы менее полугода назад, но уже в начале 2020 не вошли в тройку лидеров. В начале 2019 года смартфоны от Apple были на шестом и седьмом местах в рейтинге «Яндекс.Маркета». Тогда эти позиции заняли модели iPhone X (64 ГБ) и iPhone XR (64 ГБ). С презентации последнего прошло более двух лет, но он несильно потерял в популярности — согласно аналитическому отчёту за январь –февраль этого года он находится на восьмом месте в рейтинге популярных смартфонов на сервисе. В целом в начале этого года спрос на смартфоны от Apple вырос, и каждый пятый переход приходился именно на этого производителя.
Динамика спроса
В целом за последние два года спрос на смартфоны от Xiaomi был гораздо выше, чем на Apple и Samsung. С января до середины сентября 2019 года на втором месте после китайского бренда были устройства от Samsung. Однако в сентябре американский бренд обошёл Samsung. Но после февральской презентации новых флагманов Samsung S20 пользовательский интерес к Apple снизился.
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