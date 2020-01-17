«В 2020 году я рекомендую обратить внимание на не самых известных производителей, чтобы сэкономить до 20% стоимости гаджета. Но если вы хотите только „топовый“ бренд, то стоит ждать праздников в феврале и марте, когда производители и ритейлеры будут проводить привлекательные акции. Техногикам советую подождать до марта, когда в магазинах появятся новинки, презентованные на Mobile World Congress в Барселоне», — прокомментировал Виктор Попов, эксперт категории «Электроника» маркетплейса «Беру».







Аналитики «Яндекс.Маркета» изучили спрос на смартфоны и назвали самые популярные модели в 2019 году. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 31 декабря 2019 года.Самыми популярными производителями в прошлом году стали Xiaomi (30% переходов пользователей в интернет-магазины), Samsung (20%) и Apple (16%). Лидером 2019 года стал смартфон Xiaomi Redmi Note 7, на втором месте Samsung Galaxy A50, а замыкает тройку Apple iPhone XR. Десятка самых популярных смартфонов в 2019 году на «Яндекс.Маркете» выглядит так:1. Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB2. Samsung Galaxy A50 64GB3. Apple iPhone Xr 64GB4. Xiaomi Redmi 6A 2/16GB5. Honor 8X 4/64GB6. Apple iPhone XR 128GB7. Samsung Galaxy S10e 6/128GB8. Xiaomi Redmi 7 3/32GB9. Apple iPhone 7 32GB10. Apple iPhone X 64GBТолько 3% пользователей сервиса искали кнопочные сотовый телефоны.Половина переходов пользователей пришлась на предложения смартфонов в пределах 16300 рублей. При выборе подходящей модели они в основном искали гаджеты, которые поддерживают две SIM-карты (более 90% переходов) и бесконтактную оплату (более 60%). Из других немаловажных параметров — накопитель. Более трети всех выбираемых смартфонов имеют объём памяти 64 Гб, далее идут 128 Гб (23%) и 32 Гб (20%). Оперативная память также имеет значение — пользователи в основном выбирают 4 Гб (32%).Самая популярная среди пользователей ёмкость аккумулятора — 3500-4500 мА⋅ч (на неё пришлось 39% переходов). Почти в трети случаев пользователи интересовались предложениями гаджетов с менее ёмкими аккумуляторами — от 3000 мА⋅ч. Пользователи уделяют внимание и внешним характеристикам. При выборе дисплея более 26% предпочитали разрешение 2340×1080 пикселей. Гораздо менее популярным оказалось разрешение 2160×1080 (8%). На устройства с разрешением 1920×1080 пришлось чуть более 4% переходов. Наиболее популярной диагональю экрана оказалась самая большая — 6 дюймов и более (57%).Спрос на смартфоны традиционно растёт в «чёрную пятницу». Этот год не стал исключением — пик на «Яндекс.Маркете» пришёлся на 29 ноября.