«Яндекс.Маркет» добавил в приложение «Суперчек» возможность оплачивать покупки в офлайн-магазинах без необходимости в посещении кассы. Для оплаты с помощью приложения покупателю нужно отсканировать штрих-код товара, затем оплатить покупки банковской картой или с помощью Apple Pay.
Новая функция позволит покупателям избежать очередей, а владельцам магазинов — повысить пропускную способность. Оплата через приложение «Суперчек» пока доступна только в некоторых магазинах сетей «Вкусвилл» и «Улыбка радуги», всего их количество составляет около 800 точек. Их адреса можно найти в приложении для iOS и Android.
«Яндекс.Маркет» запустил приложение «Суперчек» в июле 2019 года. Сначала оно позволяло составлять списки покупок, сравнивать цены и искать товары. Позднее в сервисе появилась возможность отсканировать товары и оплатить их с помощью специального штрих-кода на кассах самообслуживания.
Новая функция позволит покупателям избежать очередей, а владельцам магазинов — повысить пропускную способность. Оплата через приложение «Суперчек» пока доступна только в некоторых магазинах сетей «Вкусвилл» и «Улыбка радуги», всего их количество составляет около 800 точек. Их адреса можно найти в приложении для iOS и Android.
«Яндекс.Маркет» запустил приложение «Суперчек» в июле 2019 года. Сначала оно позволяло составлять списки покупок, сравнивать цены и искать товары. Позднее в сервисе появилась возможность отсканировать товары и оплатить их с помощью специального штрих-кода на кассах самообслуживания.
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но думаю, что через некоторое время начнут проверять таки
На шо нам ваш вкусвилл))
В ашане есть pay-n-go, активируешь при входе путем сканирования qr-кода и дальше сам чекаещь покупки, на выходе так же сканируешь финишный код и оплачиваешь. Но все круто на словах! По факту сначала откровенно ипешься со сканированием кодов на товарах ибо где-то он слишком мелкий и телефон не может сфокусироваться, где-то он под целлофаном и бликует, где-то этикетка просто глянцевая и сплошные блики. Потом на выходе система тупит, особенно если есть алкоголь в списке...
Глобусовская скан-н-го куда удобнее ибо там переносной сканер привычный используется, но все равно есть огрехи.
А с яндексом придется еще какой-то выходной контроль в магазине вводить, но в целом туда приедут в е косяки ашана.