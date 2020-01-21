«Яндекс.Маркет» добавил в приложение «Суперчек» возможность оплачивать покупки в офлайн-магазинах без необходимости в посещении кассы. Для оплаты с помощью приложения покупателю нужно отсканировать штрих-код товара, затем оплатить покупки банковской картой или с помощью Apple Pay.



Новая функция позволит покупателям избежать очередей, а владельцам магазинов — повысить пропускную способность. Оплата через приложение «Суперчек» пока доступна только в некоторых магазинах сетей «Вкусвилл» и «Улыбка радуги», всего их количество составляет около 800 точек. Их адреса можно найти в приложении для iOS и Android.



«Яндекс.Маркет» запустил приложение «Суперчек» в июле 2019 года. Сначала оно позволяло составлять списки покупок, сравнивать цены и искать товары. Позднее в сервисе появилась возможность отсканировать товары и оплатить их с помощью специального штрих-кода на кассах самообслуживания.





