Компания Satechi объявила о выпуске новых клавиатур USB-С с подсветкой, включая проводные и беспроводные варианты. Помимо этого, была представлена алюминиевая подставка с регулируемым наклоном для iPad.
Клавиатуры Slim X1 выполнены в компактном формфакторе, их удобно брать с собой в дорогу, а модели Slim X3 — полноразмерные с цифровым блоком. Обе новинки выпускаются в проводном (USB-C) и беспроводном (Bluetooth) варианте.
Клавиатуры разрабатывались с учетом дизайн-кода продукции Apple. Их алюминиевые корпуса отлично впишутся в эстетику Mac, iPhone и iPad. Bluetooth-клавиатуры можно подключать одновременно к нескольким устройствам и быстро переключаться между ними. Новинки получили 10 регулируемых уровней яркости подсветки.
Новая подставка Satechi для iPad позволяет поднимать планшет до оптимального уровня для работы вместе с клавиатурой. Новинка изготавливается в цвете Space Gray и позволяет регулировать угол наклона с помощью двух шарниров.
Беспроводные клавиатуры Slim X1 и Slim X3 уже доступны в официальном интернет-магазине Satechi, их стоимость начинается от 60 долларов. Проводные версии будут доступны в конце января. Подставку для iPad с ценником 45 долларов можно также приобрести на сайте производителя.
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Клавиатуры Slim X1 выполнены в компактном формфакторе, их удобно брать с собой в дорогу, а модели Slim X3 — полноразмерные с цифровым блоком. Обе новинки выпускаются в проводном (USB-C) и беспроводном (Bluetooth) варианте.
Клавиатуры разрабатывались с учетом дизайн-кода продукции Apple. Их алюминиевые корпуса отлично впишутся в эстетику Mac, iPhone и iPad. Bluetooth-клавиатуры можно подключать одновременно к нескольким устройствам и быстро переключаться между ними. Новинки получили 10 регулируемых уровней яркости подсветки.
Новая подставка Satechi для iPad позволяет поднимать планшет до оптимального уровня для работы вместе с клавиатурой. Новинка изготавливается в цвете Space Gray и позволяет регулировать угол наклона с помощью двух шарниров.
Беспроводные клавиатуры Slim X1 и Slim X3 уже доступны в официальном интернет-магазине Satechi, их стоимость начинается от 60 долларов. Проводные версии будут доступны в конце января. Подставку для iPad с ценником 45 долларов можно также приобрести на сайте производителя.
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iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Да и удобства от этого ноль
в принципе вменяемая цена, если будет достоверно известно о качестве клавиш.
Вот эппловские незя(