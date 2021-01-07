LTPO — это аббревиатура от низкотемпературного поликристаллического оксида, что означает, что это низкотемпературный поликристаллический оксидный дисплей. Этот тип дисплея был разработан купертиновцами специально для последних моделей Apple Watch, а основой послужила классическая OLED-панель.







Samsung в конце этого года будет эксклюзивным поставщиком OLED-дисплеев LTPO для моделей Pro в линейке iPhone 13. Из отчета TheElec следует, что эта технология позволит Apple реализовать частоту обновления 120 Гц на более дорогих смартфонах следующего поколения.Сообщается, что обе модели iPhone 13 будут использовать OLED-панели на низкотемпературных поликристаллических оксидах (LTPO) и тонкопленочных транзисторах (TFT) производства Samsung Display. В грядущий модельный ряд войдут четыре устройства, а смартфоны серии Pro получат поддержку частоты 120 Гц.Ранее сообщалось, что в цепочке поставок участвуют LG и Samsung. Однако, согласно последним данным, LG сосредоточится на наращивании своих производственных мощностей в этом году, чтобы вернутся к поставкам в следующем. Apple планирует использовать OLED-дисплеи LTPO во всех моделях iPhone 2022 года.Аналитик в отрасли дисплеев Росс Янг также полагает, что одним из основных нововведений в моделях iPhone 13 Pro станет внедрение дисплеев ProMotion с частотой обновления 120 Гц и поддержкой функции переменной частоты. Поддержка технологии LTPO позволила бы Apple использовать энергоэффективную плату, которая отвечает за включение и отключение отдельных пикселей на экране, а это в свою очередь может увеличить время автономной работы.Напомним, в моделях Apple Watch Series 5 и 6 уже используются дисплеи LTPO, что позволяет им работать до 18 часов без подзарядки.