Samsung в конце этого года будет эксклюзивным поставщиком OLED-дисплеев LTPO для моделей Pro в линейке iPhone 13. Из отчета TheElec следует, что эта технология позволит Apple реализовать частоту обновления 120 Гц на более дорогих смартфонах следующего поколения.
LTPO — это аббревиатура от низкотемпературного поликристаллического оксида, что означает, что это низкотемпературный поликристаллический оксидный дисплей. Этот тип дисплея был разработан купертиновцами специально для последних моделей Apple Watch, а основой послужила классическая OLED-панель.
Сообщается, что обе модели iPhone 13 будут использовать OLED-панели на низкотемпературных поликристаллических оксидах (LTPO) и тонкопленочных транзисторах (TFT) производства Samsung Display. В грядущий модельный ряд войдут четыре устройства, а смартфоны серии Pro получат поддержку частоты 120 Гц.
Ранее сообщалось, что в цепочке поставок участвуют LG и Samsung. Однако, согласно последним данным, LG сосредоточится на наращивании своих производственных мощностей в этом году, чтобы вернутся к поставкам в следующем. Apple планирует использовать OLED-дисплеи LTPO во всех моделях iPhone 2022 года.
Аналитик в отрасли дисплеев Росс Янг также полагает, что одним из основных нововведений в моделях iPhone 13 Pro станет внедрение дисплеев ProMotion с частотой обновления 120 Гц и поддержкой функции переменной частоты. Поддержка технологии LTPO позволила бы Apple использовать энергоэффективную плату, которая отвечает за включение и отключение отдельных пикселей на экране, а это в свою очередь может увеличить время автономной работы.
Напомним, в моделях Apple Watch Series 5 и 6 уже используются дисплеи LTPO, что позволяет им работать до 18 часов без подзарядки.
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Думаю Apple тоже может делать стиральные машины с телевизорами, но им это не нужно.
Доверия к узкоспециализированным брендам больше, чем к компаниям, что занимаются всем и вся.
Телефоны, планшеты, ну и компы , вот пожалуй и всё.
Много своего контента у apple? Музыка, немного сериалов.. с этим они собирались конкурировать со Споти, или Netflix? Может быть их игры так круты, что все кинулись покупать apple tv и закинули свои плойки в шкаф для ненужных вещей?
Ниши заняты? AirPods самые продаваемые наушники в мире.