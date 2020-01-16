



Компания Foxconn, контрактный сборщик iPhone и других устройств по заказу Apple, откроет совместное предприятие с Fiat Chrysler. Оно займётся разработкой электромобилей и технологий для «интернета транспортных средств».



50% в совместном предприятии будет принадлежать Fiat Chrysler, а оставшиеся 50% «дочкам» Foxconn — IT Hon Teng (производитель автомобильных компонентов) и FIH Mobile (ODM-сборщик Android-смартфонов).



Foxconn будет отвечать за разработку программного обеспечения для электромобилей, FIH Mobile предоставит ПО для разных систем управления, а Fiat Chrysler займётся производством техники.



Представитель Foxconn заявил изданию Nikkei Asian Review, что изначально электромобили, разработанные в сотрудничестве с Fiat Chrysler, будут выпускаться для китайского рынка, а затем начнут поставляться в другие страны. Правительство Китая прогнозирует, что к 2025 году в стране будет как минимум 7 миллионов машин, питающихся от электроэнергии.







