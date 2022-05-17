Скоро выйдет крутейшая видеокарта NVIDIA RTX 4090. Вот что о ней известно

Промо-изображение NVIDIA RTX 3090
В скором времени компания NVIDIA планирует выпустить топовую видеокарту NVIDIA RTX 4090. Информацию об этом раскрыл в твиттере блогер kopite7kimi, который ранее корректно раскрыл спецификации RTX 3090 и RTX 3090 Ti ещё до выпуска этих моделей.
kopite7kimi пишет, что анонс RTX 4090 состоится в середине июля (и тогда же, вероятно, различные производители начнут выпускать видеокарты на основе этой GPU-платформы). Блогер также указывает, что RTX 4090 будет потреблять до 450 Вт, что значительно больше, чем у большинства других видеокарт NVIDIA. Это означает, что геймерам, которые используют более ранние модели NVIDIA, возможно, придётся покупать более мощный блок питания (конечно, если ранее они не позаботились о запасе мощности на будущее).
В RTX 4090, пишет kopite7kimi, будет на 50% больше вычислительных ядер, чем в RTX 3090 — 16128 штук. Объём видеопамяти составит 24 гигабайта, пропускная способность шины — 21 гигабит в секунду Новая видеокарта основана на архитектуре Ada Lovelace, которая, по сведениям инсайдеров, обеспечивает прирост графической производительности примерно в два раза.
kopite7kimi приводит подробные технические спецификации новинки: