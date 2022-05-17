Nvidia Видеокарты

Скоро выйдет крутейшая видеокарта NVIDIA RTX 4090. Вот что о ней известно

Александр

Промо-изображение NVIDIA RTX 3090

В скором времени компания NVIDIA планирует выпустить топовую видеокарту NVIDIA RTX 4090. Информацию об этом раскрыл в твиттере блогер kopite7kimi, который ранее корректно раскрыл спецификации RTX 3090 и RTX 3090 Ti ещё до выпуска этих моделей.

kopite7kimi пишет, что анонс RTX 4090 состоится в середине июля (и тогда же, вероятно, различные производители начнут выпускать видеокарты на основе этой GPU-платформы). Блогер также указывает, что RTX 4090 будет потреблять до 450 Вт, что значительно больше, чем у большинства других видеокарт NVIDIA. Это означает, что геймерам, которые используют более ранние модели NVIDIA, возможно, придётся покупать более мощный блок питания (конечно, если ранее они не позаботились о запасе мощности на будущее).

В RTX 4090, пишет kopite7kimi, будет на 50% больше вычислительных ядер, чем в RTX 3090 — 16128 штук. Объём видеопамяти составит 24 гигабайта, пропускная способность шины — 21 гигабит в секунду Новая видеокарта основана на архитектуре Ada Lovelace, которая, по сведениям инсайдеров, обеспечивает прирост графической производительности примерно в два раза.

kopite7kimi приводит подробные технические спецификации новинки:
По каким ценам производители будут продавать видеокарты на основе RTX 4090, пока неизвестно, но явно не дешевле, чем нынешние топовые модели на базе RTX 3090 и RTX 3090 Ti, которые оцениваются как минимум в 2000 долларов (а с учётом дефицита и повышенного спроса ещё дороже).
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Комментарии

+285
omgbfg
Печка норм. Цена как крыло самолета будет. Лишь бы очередной бум майнинга не начался. Я так свою 1080ти продал перед выходом 30й серии, как показало время это была плохая идея. Можно сделать выводы 2-3 кв этого года самое лучше время для покупки 30й серии
Сегодня в 15:32
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saintmaybach
+833
saintmaybach
Пушка! 👍
2 часа назад в 19:17
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estet
+1565
estet
У майнеров пердаки взмокли
час назад в 21:04
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