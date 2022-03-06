На фоне развернувшихся событий на Украине, Nvidia приняла решение приостановить продажи своей продукции в России. Как заявляет источник, компания не стала уточнять причину и коротко выразилась: «Мы не продаем России». По заявлению пресс-секретаря, решение касается всей продукции фирмы.
Запрет на продажу комплектующих безусловно повлияет на российский рынок, но пока не известно как решение отразится на экосистему в целом. Существует масса сторонних компаний которые используют технологии Nvidia в ноутбуках или производстве видеокарт.
Возможно, что видеокарты Nvidia RTX 3000 будут поставлять компании Asus, MSI, Gigabyte, если не присоединятся к бойкоту.
Ранее мы рассказывали, что от поставок отказались крупнейшие производители процессоров Intel и AMD. Microsoft также ограничила доступ к своим сервисам, и прекратила снабжение продукцией российский рынок. И это далеко не все. Здесь вы можете ознакомиться со списком компаний, которые отказались сотрудничать с Россией.
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Не стоит на это надеяться. Если указанные компании не присоединятся к санкциям, то Nvidia перестанет поставлять им графические чипы. Тоже касается и производителей ноутбуков.
С другой стороны, серовозов никто не отменял.