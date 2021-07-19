



















Компания YouPin устроила распродажу смарт-часов Haylou RS3. Это новая модель, но её уже можно купить по очень привлекательной цене.Часы Haylou RS3 оснащены круглым AMOLED-экраном 1,2 дюйма с разрешением 390×390 пикселей, прочным алюминиевым корпусом и удобным силиконовым ремешком. У них строгий классический дизайн.Точность шагомера в Haylou RS3 обеспечивают 6-осный гироскоп, датчик ускорения, геомагнитный датчик, а также данные о местоположение, получаемые от смартфона. Часы способны измерять количество пройденных шагов, преодолённую дистанцию и сожжённые калории. Они круглосуточно следят за пульсом пользователя, мониторят качество сна и отображают статистику за всё время использования.Кроме того, эти часы умеют измерять показатель SpO2 — уровень насыщенности крови кислородом. Этот показатель показывает, насколько хорошо работают лёгкие, за ним очень важно следить в период пандемии коронавируса. Фитнес-возможности Haylou RS3 очень обширны. Часы поддерживают 14 спортивных режимов, включая ходьбу, бег, гимнастику, плаванье, футбол, баскетбол и много другое.При схожих характеристиках часы Haylou RS3 стоят примерно в 1,5-2 раза дешевле своих конкурентов (например, модели Amazfit GTR и Amazfit Smart Sports Watch 2).Часы обладают модулем Bluetooth 5.0 с возможностью подключения к смартфонам на Android и iOS. Они могут отображать информацию о звонках и уведомлениях, а также синхронизируют собранные данные с мобильным приложением.Время автономной работы Haylou RS3 составляет до 7 дней в обычном режиме, до 15 дней в режиме экономии энергии и до 25 часов с активированным GPS-модулем. Предусмотрена защита от воды по стандарту ATM5, благодаря чему в часах можно плавать и принимать душ.





Смарт-часы Haylou RS3 продаются в интернет-магазине YouPin за 69,99 доллара, а на AliExpress с использованием скидочного купона на 764 рубля их можно приобрести за 5354 рублей. Доставка бесплатная.







