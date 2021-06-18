Возьмите iPhone, включите его, перейдите в «Настройки» → «Основные»

Выберите раздел «Об устройстве»

Найдите строку «Серийный номер»

Зайдите на сайт checkcoverage.apple.com/ru/ru/ введите серийный номер смартфона и защитный код, а затем нажмите «Продолжить»









Apple редко обновляет дизайн своих смартфонов, новые модели iPhone зачастую не только похожи на прошлогодние, но и обладают примерно такими же габаритами. Это очень хорошо с точки зрения совместимости аксессуаров, но плохо, поскольку такой особенностью пользуются нечистые на руку люди.На Avito и других подобных площадках встречаются объявления о продаже старых смартфонов Apple под видом iPhone 12. Производство таких мутантов, по всей видимости, поставлено на поток: какие-то умельцы скупают айфоны и вставляют начинку от гаджетов не первой свежести в корпусы от актуальных флагманов. От такой сделки хорошо всем: продавец сбывает старый смартфон чуть дороже его рыночной цены, а покупатель экономит на покупке новой модели. Конечно, внутри корпуса будет «старичок», но для многих это не имеет значения, ведь им важнее, чтобы окружающие видели в их руках самый новый iPhone.И хорошо, если продавец открыто указывает, что внутри корпуса от iPhone 12 находится начинка более слабой и старой модели. Нечестные «барыги» могут умолчать об этом и продать старьё под видом новинки (особенно если покупатель неопытный и не знает, как проверить товар).Проверить подлинность айфона можно несколькими способами, вот самый действенный и простой:Загрузится страница с подробной информацией о проверяемом устройстве. На ней в том числе будет указана точная модель, дата первичной активации и статус гарантии.Если продавец не разрешает проверить подлинность айфона (например, ссылается на то, что коробка запечатана и её нельзя вскрывать или смартфон ещё не включался и нельзя активировать его и входить в систему до покупки), есть большая вероятность нарваться на подделку.