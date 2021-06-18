Вирус


На фоне борьбы за конфиденциальность и повышения уровня безопасности и защиты данных пользователя, в сети появляются всё более странные вирусы и трояны. Например, исследователи Sophos обнаружили новое вредоносное ПО, которое распространяется через торрент-трекеры и серверы Discord, которые ориентированы на пиратство.

Всё, что делает этот вредонос — блокирует доступ к пиратским сайтам. Этот вирус является обычным исполняемым файлом, который проникает в систему и вносит изменения в файл .hosts. В результате пользователь не может зайти на приблизительно тысячу пиратских ресурсов — вирус блокирует доступ к ним. По словам сотрудника Sophos, этот «вредонос» дублирует функциональность более старого вируса, существовавшего около десяти лет назад.

Есть и другая особенность. Так как вирус маскируется под программные пакеты, но его исполняемая часть весит очень мало, оставшийся вес «добивается» различными способами. Некоторые файлы находятся внутри пакета в роли балласта и содержат бессмысленный набор символов, а другие полностью состоят из расистских оскорблений и нецензурных выражений.

Ранее мы рассказали о другом вирусе, который распространяется на смартфонах Android прямо из Google Play Market — он маскируется под популярную игру. 



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Источник:

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