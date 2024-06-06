Смартфон realme C65 поступил в продажу в России

Сертификация TÜV SÜD — 4 года плавной работы

Самые строгие стандарты качества

Сверхтонкий корпус и дизайн с эффектом мерцающего звездного света

Передовые программные решения

Большой плавный дисплей и четкие снимки

Компания realme объявляет о старте продаж в России новой модели популярной серии realme C — смартфона realme C65. Новинка отличается надежностью и плавной работой, гарантированной сертификацией TÜV SÜD. Кроме того, смартфон получил защиту от пыли и брызг по стандарту IP54, внешний вид с самым тонким в сегменте корпусом 7,64 мм, мощную зарядку 45 Вт и емкую батарею 5000 мАч.realme C65 получил последние наработки в области взаимодействия с устройством. Смартфон оснащен оптимизированной мини-капсулой 2.0, динамической кнопкой с возможностью назначения 2 дополнительных действий и специальным алгоритмом с интегрированным AI, позволяющим распознавать жесты и управлять некоторыми функциями смартфона без прикосновений к экрану.Благодаря оптимизированному аппаратному и программному обеспечению realme C65 стал первым смартфоном в своем сегменте с сертификатом 48-Month Fluency Rating от авторитетной немецкой экспертной организации TÜV SÜD, гарантирующим 4 года плавной работы устройства. Это стало возможно благодаря восьмиядерному процессору MediaTek Helio G85, оснащенному ядрами с тактовой частотой до 2,0 ГГц, которые обеспечивают высокую эффективность вычислений и низкое энергопотребление, а также уникальному режиму realme AI Boost. Последний оценивает срочность задач и оптимизирует распределение ресурсов на всех уровнях, повышая производительность и поддерживая плавную работу установленных на смартфон приложений и игр. realme С65 стал первой моделью бренда, оснащенной таким режимом.Смартфон получил накопитель емкостью до 256 ГБ и оперативную память до 16 ГБ за счет технологии динамического расширения памяти DRE.realme C65 оснащен мощной зарядкой 45 Вт. С ее помощью зарядить смартфон с 0 до 50% можно всего за 30 минут, а до 100% — за 77 минут. Зарядное устройство оснащено множеством степеней защиты от внештатных ситуаций, таких как защита от перезаряда, защита от перенапряжения, защита от перегрева и других.За счет емкости аккумулятора 5000 мАч обеспечивается хорошая автономность смартфона: время в режиме звонков составляет 37 часов, общение в мессенджерах — 23 часа, а время прослушивания музыки — 82 час.realme C65 может похвастаться целым рядом мер безопасности: сертификатом TÜV Low Blue Light, подтверждающим соответствие нормам излучения синего света, защитой от пыли и брызг по стандарту IP54, а также такими функциями, как распознавание воды на экране, которая позволяет пользоваться смартфоном мокрыми руками, и 360° Surround Antenna, обеспечивающей повышенную стабильность сетевого соединения. Они делают смартфон по-настоящему надежным, а опыт его использования — максимально комфортным.Cмартфон realme C65 прошел более 320 строгих тестирований.Вес realme C65 составляет 185 г, а толщина корпуса — всего 7,64 мм, что делает устройство самым тонким в сегменте. Этого удалось добиться благодаря оптимизированной технологии производства и узкой батарее, размер которой составляет всего 4,44 мм.Отдельного внимания заслуживает дизайн с 7-слойным покрытием толщиной 300 нм, создающим уникальный мерцающий эффект, который выглядит как небо, полное звезд.Благодаря функции динамической кнопки можно настроить кнопку питания realme C65 на два дополнительных действия: например, запускать с ее помощью камеру, включать фонарь, менять режим оповещения и другое.В смартфон интегрирована функция распознавания жестов, благодаря чему некоторыми его функциями можно управлять, не касаясь экрана. Устройство собирает данные с датчика приближения и фронтальной камеры и с помощью специального алгоритма с AI идентифицирует жест перед собой. Это дает возможность отвечать на звонки или, например, «‎свайпать»‎‎ короткие видео.Мини-капсула 2.0, впервые среди Android устройств интегрированная в смартфон предыдущего поколения realme C55, была оптимизирована и доработана как визуально, так и функционально. С ее помощью можно отслеживать статус заряда, количества пройденных шагов, объем израсходованного трафика, а также управлять музыкальным плеером.realme C65 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с высоким соотношением площади экрана к корпусу. Он поддерживает пиковую яркость до 625 нит, что обеспечивает ясную видимость изображения даже на солнце. А высокая частота обновления 90 Гц и широкий цветовой охват гарантируют, что картинка будет плавной, а цвета — реалистичными.Камера с разрешением 50 МП обеспечивает высокую четкость и детализацию снимков.realme C65 доступен в двух цветах — Черном и Золотом. Смартфон доступен в магазинах партнеров realme по цене от 14 999 рублей за версию 6+128 ГБ и от 16 999 за версию 8+256 ГБ.