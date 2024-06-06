Смартфон realme C65 поступил в продажу в России

Компания realme объявляет о старте продаж в России новой модели популярной серии realme C — смартфона realme C65. Новинка отличается надежностью и плавной работой, гарантированной сертификацией TÜV SÜD. Кроме того, смартфон получил защиту от пыли и брызг по стандарту IP54, внешний вид с самым тонким в сегменте корпусом 7,64 мм, мощную зарядку 45 Вт и емкую батарею 5000 мАч.
realme C65 получил последние наработки в области взаимодействия с устройством. Смартфон оснащен оптимизированной мини-капсулой 2.0, динамической кнопкой с возможностью назначения 2 дополнительных действий и специальным алгоритмом с интегрированным AI, позволяющим распознавать жесты и управлять некоторыми функциями смартфона без прикосновений к экрану.
Сертификация TÜV SÜD — 4 года плавной работыБлагодаря оптимизированному аппаратному и программному обеспечению realme C65 стал первым смартфоном в своем сегменте с сертификатом 48-Month Fluency Rating от авторитетной немецкой экспертной организации TÜV SÜD, гарантирующим 4 года плавной работы устройства. Это стало возможно благодаря восьмиядерному процессору MediaTek Helio G85, оснащенному ядрами с тактовой частотой до 2,0 ГГц, которые обеспечивают высокую эффективность вычислений и низкое энергопотребление, а также уникальному режиму realme AI Boost. Последний оценивает срочность задач и оптимизирует распределение ресурсов на всех уровнях, повышая производительность и поддерживая плавную работу установленных на смартфон приложений и игр. realme С65 стал первой моделью бренда, оснащенной таким режимом.
Смартфон получил накопитель емкостью до 256 ГБ и оперативную память до 16 ГБ за счет технологии динамического расширения памяти DRE.
realme C65 оснащен мощной зарядкой 45 Вт. С ее помощью зарядить смартфон с 0 до 50% можно всего за 30 минут, а до 100% — за 77 минут. Зарядное устройство оснащено множеством степеней защиты от внештатных ситуаций, таких как защита от перезаряда, защита от перенапряжения, защита от перегрева и других.
За счет емкости аккумулятора 5000 мАч обеспечивается хорошая автономность смартфона: время в режиме звонков составляет 37 часов, общение в мессенджерах — 23 часа, а время прослушивания музыки — 82 час.
Самые строгие стандарты качестваrealme C65 может похвастаться целым рядом мер безопасности: сертификатом TÜV Low Blue Light, подтверждающим соответствие нормам излучения синего света, защитой от пыли и брызг по стандарту IP54, а также такими функциями, как распознавание воды на экране, которая позволяет пользоваться смартфоном мокрыми руками, и 360° Surround Antenna, обеспечивающей повышенную стабильность сетевого соединения. Они делают смартфон по-настоящему надежным, а опыт его использования — максимально комфортным.
Cмартфон realme C65 прошел более 320 строгих тестирований.
Сверхтонкий корпус и дизайн с эффектом мерцающего звездного светаВес realme C65 составляет 185 г, а толщина корпуса — всего 7,64 мм, что делает устройство самым тонким в сегменте. Этого удалось добиться благодаря оптимизированной технологии производства и узкой батарее, размер которой составляет всего 4,44 мм.
Отдельного внимания заслуживает дизайн с 7-слойным покрытием толщиной 300 нм, создающим уникальный мерцающий эффект, который выглядит как небо, полное звезд.
Передовые программные решенияБлагодаря функции динамической кнопки можно настроить кнопку питания realme C65 на два дополнительных действия: например, запускать с ее помощью камеру, включать фонарь, менять режим оповещения и другое.
В смартфон интегрирована функция распознавания жестов, благодаря чему некоторыми его функциями можно управлять, не касаясь экрана. Устройство собирает данные с датчика приближения и фронтальной камеры и с помощью специального алгоритма с AI идентифицирует жест перед собой. Это дает возможность отвечать на звонки или, например, «свайпать» короткие видео.
Мини-капсула 2.0, впервые среди Android устройств интегрированная в смартфон предыдущего поколения realme C55, была оптимизирована и доработана как визуально, так и функционально. С ее помощью можно отслеживать статус заряда, количества пройденных шагов, объем израсходованного трафика, а также управлять музыкальным плеером.
Большой плавный дисплей и четкие снимкиrealme C65 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с высоким соотношением площади экрана к корпусу. Он поддерживает пиковую яркость до 625 нит, что обеспечивает ясную видимость изображения даже на солнце. А высокая частота обновления 90 Гц и широкий цветовой охват гарантируют, что картинка будет плавной, а цвета — реалистичными.
Камера с разрешением 50 МП обеспечивает высокую четкость и детализацию снимков.
realme C65 доступен в двух цветах — Черном и Золотом. Смартфон доступен в магазинах партнеров realme по цене от 14 999 рублей за версию 6+128 ГБ и от 16 999 за версию 8+256 ГБ.