Основатель realme Скай Ли объявил о возвращении серии смартфонов GT с искусственным интеллектом

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Основатель и генеральный директор компании realme Скай Ли в своем интервью Forbes анонсировал возвращение долгожданной серии realme GT6. Скай Ли поделился, что компания намерена совершить прорыв в сегменте премиальных устройств благодаря своим новым передовым продуктам.В разговоре с Forbes Гендиректор realme выразил уверенность, что благодаря глубокому пониманию потребностей молодых пользователей компания сможет перевернуть рынок высокотехнологичных устройств: новая серия GT6 превзойдет ожидания во всех аспектах.realme не боится жесткой конкуренции на рынке флагманских смартфонов. Причина этого не только в существующих технологических преимуществах устройств бренда — realme намерен добиться успеха в новой для себя сфере искусственного интеллекта.Устройства среднего сегмента — номерная серия realme, — как и младшие линейки realme C и realme Note, продолжают пользоваться популярностью среди пользователей: в декабре 2023 года компания преодолела отметку в 200 млн проданных устройств по всему миру. Возвращение серии GT предоставит возможность еще большему числу молодых пользователей испытать передовые технологии смартфонов realme.Первое устройство серии GT, realme GT 5G, было представлено в Индии 18 августа 2021 года, и сразу же получило от журналистов имя «Убийца флагманов 2021». Последний смартфон серии — realme GT3 — поступил в продажу на глобальном рынке год назад и совершил настоящий прорыв во всей индустрии, предложив пользователям рекордно быструю зарядку 240 Вт и дизайн с интерактивным RGB-интерфейсом. Новая серия realme GT6 превзойдет предшественников и разрушит устоявшиеся ограничения в производительности на рынке флагманских устройств. Пользователей ждет идеальное сочетание современных ИИ-решений и передовых технологий, благодаря чему новинка позиционируется как «Новый убийца флагманов с ИИ». О том, какие именно ИИ-технологии получит realme GT6, компания расскажет позднее.Искусственный интеллект — путь, по которому будет развиваться мобильная индустрия. Эта технология изменит всю отрасль, а распространение контента, созданного искусственным интеллектом (AIGC), приведет к новой волне расширения рынка и к стремительному росту популярности смартфонов с поддержкой ИИ. «Отрасль перейдет от конкуренции в области аппаратного обеспечения к сочетанию аппаратного обеспечения, софта и общего технологического потенциала. ИИ станет следующей вершиной, которую предстоит покорить. Работа с изображениями, голосовые возможности и функции взаимодействия станут тремя основными трендами в будущем развитии ИИ», — отметил Скай Ли в беседе с Forbes.Учитывая это, realme намерен инвестировать в инновационные технологии искусственного интеллекта и станет активно популяризировать ИИ. Следующая новинка компании сделает realme одним из первых брендов в мире, который полностью интегрирует в свои смартфоны передовые ИИ-технологии, сфокусированные преимущественно на работе с изображениями и решении повседневных задач. Главным приоритетом realme по-прежнему остаются и будут оставаться пользователи, которым бренд намерен предлагать доступные ИИ-технологии.