Sonos
Бренд умной аудиотехники Sonos представил в России динамик Five и сабвуфер Sub третьего поколения.

Sonos Five

Устройства Sonos позволяют оборудовать дом звуком, объединяя устройства и создавая мультирум систему. Five — беспроводная акустическая система со звучанием High Fidelity, которая подходит для воспроизведения музыкальных сервисов, подкастов, кино, сериалов и других форматов. Лаконичный дизайн устройства без проблем впишется в любой интерьер. Три низкочастотных динамика встроены в герметичную архитектуру Five для устранения эха. Два боковых твитера, размещенные под углом, обеспечивают насыщенный стереозвук, в то время как центральный твитер оптимизирует воспроизведение вокала. Если установить два динамика Five в вертикальном положении, устройства смогут автоматически разделить левый и правый каналы.

Sonos Five

По сравнению со своим предшественником Sonos Five обладает увеличенным объемом памяти и более мощным процессором, обеспечивая при этом такой же уровень звучания, который уже знаком владельцам Play:5 (Gen 2).
Наличие линейного входа позволяет напрямую подключать Five к аудио и видеоустройствам: CD и виниловому проигрывателю, проектору и другим девайсам. Кроме того, функция TruePlay, которая доступна и во всех других колонках SONOS, позволяет пользователям отсканировать комнату в приложении Sonos и адаптировать звук в соответствии с уникальной акустикой помещения. Динамик Five управляется с помощью Sonos App (S2) и Apple AirPlay 2, доступен в двух цветовых исполнениях: черном с черной решеткой и белом, впервые, с белой решеткой.

Стоимость Sonos Five составляет 52 990 рублей.

Sonos Sub

Для создания домашнего кинотеатра можно объединить беспроводной сабвуфер Sub (Gen 3) с новым Sonos Arc, Sonos Beam, PlayBase или Playbar в единую акустическую систему. Сабвуфер обеспечит глубокое звучание басов без помех и шума. Sub (Gen 3) получил увеличенный объем памяти и более производительный процессор.

Sonos Five

Все динамики компании поддерживают воспроизведение низких частот, но добавление Sub (Gen 3) позволяет другим колонкам больше сосредоточиться на среднем диапазоне, что делает звучание более объемным. Особенность устройства заключается в двух цифровых усилителях класса D, расположенных друг напротив друга, что исключает эффект искажения и дребезжания сабвуфера. Универсальный дизайн и форма Sub (Gen 3) позволят удобно расположить устройство под диваном, органично дополнив интерьер комнаты. Управление сабвуфером Sub (Gen 3) осуществляется с помощью приложения Sonos App (S2).
Sonos Sub доступен в продаже по цене 69 990 рублей.


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