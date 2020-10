Бренд умной аудиотехники Sonos представил в России динамик Five и сабвуфер Sub третьего поколения.Устройства Sonos позволяют оборудовать дом звуком, объединяя устройства и создавая мультирум систему. Five — беспроводная акустическая система со звучанием High Fidelity, которая подходит для воспроизведения музыкальных сервисов, подкастов, кино, сериалов и других форматов. Лаконичный дизайн устройства без проблем впишется в любой интерьер. Три низкочастотных динамика встроены в герметичную архитектуру Five для устранения эха. Два боковых твитера, размещенные под углом, обеспечивают насыщенный стереозвук, в то время как центральный твитер оптимизирует воспроизведение вокала. Если установить два динамика Five в вертикальном положении, устройства смогут автоматически разделить левый и правый каналы.По сравнению со своим предшественником Sonos Five обладает увеличенным объемом памяти и более мощным процессором, обеспечивая при этом такой же уровень звучания, который уже знаком владельцам Play:5 (Gen 2).Наличие линейного входа позволяет напрямую подключать Five к аудио и видеоустройствам: CD и виниловому проигрывателю, проектору и другим девайсам. Кроме того, функция TruePlay, которая доступна и во всех других колонках SONOS, позволяет пользователям отсканировать комнату в приложении Sonos и адаптировать звук в соответствии с уникальной акустикой помещения. Динамик Five управляется с помощью Sonos App (S2) и Apple AirPlay 2, доступен в двух цветовых исполнениях: черном с черной решеткой и белом, впервые, с белой решеткой.Стоимость Sonos Five составляет 52 990 рублей.Для создания домашнего кинотеатра можно объединить беспроводной сабвуфер Sub (Gen 3) с новым Sonos Arc, Sonos Beam, PlayBase или Playbar в единую акустическую систему. Сабвуфер обеспечит глубокое звучание басов без помех и шума. Sub (Gen 3) получил увеличенный объем памяти и более производительный процессор.Все динамики компании поддерживают воспроизведение низких частот, но добавление Sub (Gen 3) позволяет другим колонкам больше сосредоточиться на среднем диапазоне, что делает звучание более объемным. Особенность устройства заключается в двух цифровых усилителях класса D, расположенных друг напротив друга, что исключает эффект искажения и дребезжания сабвуфера. Универсальный дизайн и форма Sub (Gen 3) позволят удобно расположить устройство под диваном, органично дополнив интерьер комнаты. Управление сабвуфером Sub (Gen 3) осуществляется с помощью приложения Sonos App (S2).Sonos Sub доступен в продаже по цене 69 990 рублей.