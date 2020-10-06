Бренд умной аудиотехники Sonos представил в России динамик Five и сабвуфер Sub третьего поколения.
Sonos Five
Устройства Sonos позволяют оборудовать дом звуком, объединяя устройства и создавая мультирум систему. Five — беспроводная акустическая система со звучанием High Fidelity, которая подходит для воспроизведения музыкальных сервисов, подкастов, кино, сериалов и других форматов. Лаконичный дизайн устройства без проблем впишется в любой интерьер. Три низкочастотных динамика встроены в герметичную архитектуру Five для устранения эха. Два боковых твитера, размещенные под углом, обеспечивают насыщенный стереозвук, в то время как центральный твитер оптимизирует воспроизведение вокала. Если установить два динамика Five в вертикальном положении, устройства смогут автоматически разделить левый и правый каналы.
По сравнению со своим предшественником Sonos Five обладает увеличенным объемом памяти и более мощным процессором, обеспечивая при этом такой же уровень звучания, который уже знаком владельцам Play:5 (Gen 2).
Стоимость Sonos Five составляет 52 990 рублей.
Sonos Sub
Для создания домашнего кинотеатра можно объединить беспроводной сабвуфер Sub (Gen 3) с новым Sonos Arc, Sonos Beam, PlayBase или Playbar в единую акустическую систему. Сабвуфер обеспечит глубокое звучание басов без помех и шума. Sub (Gen 3) получил увеличенный объем памяти и более производительный процессор.
Все динамики компании поддерживают воспроизведение низких частот, но добавление Sub (Gen 3) позволяет другим колонкам больше сосредоточиться на среднем диапазоне, что делает звучание более объемным. Особенность устройства заключается в двух цифровых усилителях класса D, расположенных друг напротив друга, что исключает эффект искажения и дребезжания сабвуфера. Универсальный дизайн и форма Sub (Gen 3) позволят удобно расположить устройство под диваном, органично дополнив интерьер комнаты. Управление сабвуфером Sub (Gen 3) осуществляется с помощью приложения Sonos App (S2).
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