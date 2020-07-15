По последним данным, Sony в 2020 году увеличит производство PlayStation 5 до 10 миллионов устройств, поскольку «из-за последствий пандемии COVID-19 увеличился спрос на игры». Nikkei Asian Review и Bloomberg сообщают, что Sony изначально планировала выпустить 5-6 миллионов консолей до конца марта 2021 года, но увеличение спроса привело к изменению курса.
Сообщается, что Sony начала массовое производство PS5 в июней и «согласно последней информации планирует собрать 5 миллионов устройств к концу сентября и еще 5 миллионов в период с октября по декабрь». К сожалению, это не означает, что все 10 миллионов устройств сразу попадут на прилавки магазинов. На это могут повлиять логистические задержки.
Потенциальный фактор задержки в поставках в первую очередь связан с тем, что большая часть консолей производится в Китае и оттуда транспортируется по морю. Этим консолям могут потребоваться месяцы, чтобы прибыть в США и Европу через океанские линии. Недавно с аналогичной проблемой в транспортировки консолей Switch столкнулась Nintendo.
Помимо этого, Sony увеличивает производство контроллеров DualSense для PlayStation 5. Изначально планировалось выпустить 10 миллионов единиц.
Несмотря на то, что мы знаем как выглядит PlayStation 5 и что она выйдет в праздничный сезон 2020 года, до сих пор неизвестна цена и точная дата старта продаж. На июньской презентации Sony анонсировала стартовую линейку игр для PS5, среди которых Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West и Ratchet and Clank: Rift Apart.
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