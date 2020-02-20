



Компания Sony закрыла сайт sonymobile.com, на котором была представлена линейка смартфонов Xperia. Сейчас его посетители попадают на сайт sony.com со всей продукцией Sony.



В российском сегменте сайта sonymobile.com был собран «весь ассортимент продуктов Xperia: смартфоны на базе Android, аксессуары, умные гаджеты, приложения и другое». На его страницах была опубликована подробная информация о смартфонах, в том числе их цены и места продаж.



Российский интернет-магазин Sony по-прежнему работает по адресу store.sony.ru. Сайт sony.com с российских IP-адресов редиректит на sony.ru, в меню которого есть ссылка на этот магазин. На сайте sony.com, предназначенном для пользователей из США и некоторых других стран, есть раздел Mobile, где продаются смартфоны — он находится в меню Electronics. Раздел технической поддержки, в том числе на русском языке, как и прежде, доступен на сайте sonymobile.com.



Закрытие отдельного сайта мобильного подразделения Sony не означает, что компания уходит с рынка смартфонов. Тем не менее, это тревожный знак, ведь в прошедшем квартале Sony продала 1,3 миллиона смартфонов, а в текущем квартале продажи, по прогнозам аналитиков, упадут до 700 тысяч штук. Ранее Sony объявила о предстоящем закрытии форума поддержки и компании Sony Mobile Communications AB, которая занимается развитием мобильного бизнеса в европейских странах.



Сегодня Sony представила недорогой смартфон Xperia L4, а в скором времени, по слухам, выпустит ещё одну новую модель — Xperia 9. У этого устройства будет тонкая рамка (с довольно широкой гранью вверху, где располагается фронтальная камера) и экран, загнутый по краям.











