На пресс-конференции в ходе мероприятия CES 2020 Sony представила логотип PlayStation 5 (PS5). Помимо этого, компания сообщила, что было продано более 5 миллионов гарнитур с момента запуска в октябре 2016 года. Кроме того, стало известно, что было продано 104 миллиона единиц PS4. Таким образом устройство удерживает статус второй самой продаваемой консоли за всю историю игровой индустрии. Первое место удерживает до сих пор PS2, продажи которой составляют 158 миллионов штук. Еще есть вероятность, что PS4 сможет догнать её до запуска PS5.
Логотип выглядит также, как и ожидалось. Sony решила оставить дизайн лого PS5 в стилистике PlayStation 3 и PlayStation 4. Единственное различие в цифре, шрифт остался таким же.
В течение последних нескольких месяцев в сети постепенно накапливалась информация о следующем поколении PlayStation. До сих пор ничего не известно о внешнем виде устройства, в то время, как Microsoft уже показала Xbox Series X. По словам Sony, PS5 будет поддерживать 8K графику, технологию трассировки лучей, а также получит SSD-накопитель для быстрой загрузки и обратную совместимость с PS4. Что касается аппаратного обеспечения, ожидается восьмиядерный процессор на основе AMD Zen 2 и графический процессор на базе AMD Radeon Navi.
Также судя по патентам, стали известны некоторые подробности о контроллере PlayStation 5, который может получить дополнительные клавиши с регулируемым уровнем сопротивления и хода. Ожидается, что Sony предоставит больше информации о PS5 на выставке E3 2020.
Логотип выглядит также, как и ожидалось. Sony решила оставить дизайн лого PS5 в стилистике PlayStation 3 и PlayStation 4. Единственное различие в цифре, шрифт остался таким же.
В течение последних нескольких месяцев в сети постепенно накапливалась информация о следующем поколении PlayStation. До сих пор ничего не известно о внешнем виде устройства, в то время, как Microsoft уже показала Xbox Series X. По словам Sony, PS5 будет поддерживать 8K графику, технологию трассировки лучей, а также получит SSD-накопитель для быстрой загрузки и обратную совместимость с PS4. Что касается аппаратного обеспечения, ожидается восьмиядерный процессор на основе AMD Zen 2 и графический процессор на базе AMD Radeon Navi.
Также судя по патентам, стали известны некоторые подробности о контроллере PlayStation 5, который может получить дополнительные клавиши с регулируемым уровнем сопротивления и хода. Ожидается, что Sony предоставит больше информации о PS5 на выставке E3 2020.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник:
Лучше бы консоль уже показали, а то тянут кота за мягкое место.