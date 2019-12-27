Патентная заявка Sony была подана в конце июня и только 26 декабря она была опубликована и утверждена Всемирной организацией по защите интеллектуальной собственности. Патент описывает версию геймпада DualShock, у которой отсутствует фирменная кнопка PS на лицевой панели, но в то же время имеются четыре дополнительные клавиши на обратной стороне.
Новые кнопки описываемого контроллера размещают прямо под средние пальцы руки. Судя по описанию, они будут реагировать на разную степень нажатия. В остальном конструкция геймпда напоминает текущую версию DualShock 4.
Стоит отметить, что регистрация патентной заявки Sony не означает, что конечный вариант контроллера DualShock следующего поколения получит такую конструкцию и дизайн. Напомним, недавно был анонсирован специальный аксессуар для геймпада, который добавляет дополнительные клавиши.
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