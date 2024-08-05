Создана подушка с искусственным интеллектом

Александр


Гонконгский стартап Hooti создал подушку, которая улучшает качество сна. Она выполнена из натурального вспененного латекса с эффектом памяти, обеспечивает хорошую вентиляцию кожи головы и обладает эргономичной формой (которую можно настроить под себя). Но главное — анализирует то, как человек спит, и позволяет сделать сон более крепким и здоровым.

Встроенная в подушку электронная система на базе искусственного интеллекта мониторит исходящие от человека звуки и движения и с помощью воздушного мешка корректирует положение его шеи и головы. По замыслу разработчиков, это устраняет дыхательные проблемы и храп.

Hooti

Подушка работает в паре с мобильным приложением, в котором собирается информация о пульсе, частоте дыхания и циклах сна. В приложении можно получить индивидуальные советы по улучшению сна.

Hooti

Сейчас Hooti собирает средства на выпуск этой подушки с помощью Kickstarter. Первые покупатели получат её со скидкой 50-60% по цене от 200 долларов. В комплекте будет кабель питания и дорожная сумка для перевозки подушки с собой.

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Комментарии

tellurian
+1652
tellurian
На Яндексе продаются подушки магфлекс. С памятью. Хорошие.
Сегодня в 18:44
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Dmitriy
+1070
Dmitriy
Подушку тоже заряжать теперь м спать на аккуме? Нунахер!
Сегодня в 19:02
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