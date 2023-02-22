Стала известна главная особенность загадочного смартфона OnePlus 11 Concept

Александр



На следующей неделе OnePlus представит в Барселоне свой новый смартфон OnePlus 11 Concept. Он уже привлёк к себе внимание, и даже не огромным модулем камеры, а необычной подсветкой на задней крышке.

Китайские инсайдеры опубликовали фотографию, на котором новинку видно очень хорошо. Судя по снимку, у смартфона действительно будет подсветка, которая напоминает то ли увеличенный дактилоскопический рисунок, то ли кровеносные сосуды, по которым течёт голубая кровь.

Те же инсайдеры поделились информацией о реальном предназначении этой подсветки. По их словам, в ней будет течь охлаждающая жидкость. Если это так, то цвет выбран вполне логично — это цвет льда.

Вероятно, у OnePlus 11 Concept будет продвинутая система охлаждения, которая очень пригодится этому смартфону, если в него, как и в обычную модель OnePlus 11, установлен флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2. Он очень производительный (около 1,3 млн баллов в AnTuTu), а потому — сильно нагревается и требует нетривиального подхода к охлаждению.

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Комментарии

Роман Лесной
+10
Роман Лесной
Нагревается)))чтобы позвонить и снять фото казалось бы, ну куда уже такие мощности, тупик прогресса, скоро будет с водой телефоны носить, как чайник бурлить будет )))
час назад в 17:31
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