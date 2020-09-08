Магазин Steam собрал статистику, показывающую какие компоненты чаще других установлены в геймерских компьютерах и ноутбуках. Оказалось, что в большинстве случаев далеко не топовые, что вполне ожидаемо.
Самой популярной видеокартой оказалась GeForce GTX 1060 — она есть у 12% геймеров. За ней с небольшим отставанием следуют GTX 1050 Ti, 1050, 1070 и 1650, а флагманы TX 2080 и 2080 Ti установлены лишь у 2% игроков. У 65% геймеров игры запускаются на мониторах с разрешением Full HD. 2K есть у 6,59% опрошенных, а 4K лишь у 2,24%.
В 75% случаев геймерский компьютер работает с процессором Intel, хотя ещё год назад этот показатель составлял 80%. В других ПК установлен чип AMD. Самый популярный объём накопителя среди геймеров — 1 ТБ формата HDD, а для оперативной памяти им хватает лишь 16 ГБ.
Что касается операционной системы, то на 88% компьютеров используется Windows 10, а оставшуюся долю делят прочие версии Windows и другие операционные системы, в основном macOS и Linux.
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