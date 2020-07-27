





Встроенную графическую систему Vega 8 в чипе Ryzen 7 4700G протестировали с помощью Doom Eternal. Несмотря на отсутствие дискретной видеокарты, игра довольно стабильно работает с частотой до 60 кадров в секунду.Во время тестирования использовалось разрешение Full HD 1920х1080 с «пользовательскими» настройками графики, где большинство параметров были выставлены на «высоком» уровне. При таких вводных Doom Eternal демонстрировала частоту от 32 до 60 FPS в зависимости от сцены. На средних настройках Ryzen 7 4700G удерживал практически в большинстве случаев стабильные 55 FPS.Стоит отметить, что тепловыделение новинки составляет всего 65 Вт. Восемь ядер процессора работают на частоте 4,4 ГГц и могут разделяться на 16 вычислительных потоков. Пока Ryzen 4000G не доступен для приобретения обычным пользователям. Его могут использовать только производители в линейках своих готовых систем.