Официальный магазин Poco проводит на AliExpress распродажу. На ней можно приобрести несколько моделей смартфонов со скидками, в том числе свежий аппарат Poco M4 Pro 5G.
Poco M4 Pro 5G значительно превосходит конкурентов при схожей цене. Этот смартфон оснащён процессором MediaTek Dimensity 810 со встроенным 5G-модемом, экраном диагональю 6,6 дюйма с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц, модулями GPS, Bluetooth 5.1, NFC, ИК-датчиком, 3,5-мм аудиоразъёмом, стереодинамиками и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой через порт USB Type-C.
Фронтальная камера 16-мегапиксельная, она встроена в небольшой круглый вырез в экран. Основная камера содержит два сенсора (главный 50 Мп и сверхширокоугольный 8 Мп) и поддерживает обработку снимков с помощью искусственного интеллекта, ночной режим и тонкую настройку для профессиональной съёмки.
В качестве операционной системы используется Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12 и встроенными сервисами Google. Смартфон двухсимочный, доступны модификации 4 + 64 ГБ и 6 + 128 ГБ. К несомненным преимуществам Poco M4 Pro 5G относится наличие NFC-модуля для бесконтактных платежей, 3,5-мм аудиразъём для подключения проводных наушников или колонок и встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев.
Poco M4 Pro 5G намного лучше, чем Poco M3 и Poco X3 Pro. У этого смартфона более производительный процессор и более качественные камеры. Кроме того, в нём предусмотрена поддержка сетей связи пятого поколения.
Обычно Poco M4 Pro 5G продаётся за 219 или 239 долларов в зависимости от памяти, а теперь цена на него снижена до 199 или 219 долларов, но смартфон можно купить ещё дешевле, если использовать дополнительные скидки, предоставленные магазином и площадкой AliExpress. Финальная цена зависит от того, какой промокод вы используете при оформлении покупки:
Код RUMP1500 — скидка 1500 р. при покупке от 13000 р. (не более 1000 использований)
Код RUM1600 — скидка 1600 р. при покупке от 14000 р. (не более 3000 использований)
Код RUM3000 — скидка 3000 р. при покупке от 28000 р. (не более 500 использований)
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