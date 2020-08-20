



Модный бренд Supreme представил новую коллекцию сезона осень/зима 2020. Помимо одежды и аксессуаров гардероба был анонсирован выпуск аркадного автомата с играми Mortal Kombat.



Как разобрался сайт PCMag, это не новый автомат, а ребрендированная версия устройства, которое производит и продаёт компания Arcade1UP. На нём установлены три первые части игры Mortal Kombat, а играть можно либо одному, либо вдвоём, управляя бойцами джойстиками и кнопками.



Отличие автомата Supreme заключается лишь в логотипах над экраном и боковых стенках, а также в наличии дополнительного защитного короба-подъёмника снизу (естественно, тоже с логотипом Supreme). Этот короб продаётся у Arcade1UP отдельно, а Supreme включил его в стандартную комплектацию.







Arcade1UP продаёт такой аркадный автомат вместе с коробом за 360 долларов (почти 27 тысяч рублей по сегодняшнему курсу). Можно ожидать, что Supreme установит примерно такую же цену, однако все устройства будут моментально раскуплены и тут же появятся на вторичном рынке с огромной наценкой. Обычно так происходит со всеми ребрендированными гаджетами, которые Supreme выпускает лимитированным тиражом.







