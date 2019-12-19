Блогер Ice Universe опубликовал фотографии ещё не выпущенной новинки Samsung — это складной смартфон. Изначально эти снимки появились в китайских соцcетях, а источник утечки утверждает, что на них изображён Galaxy Fold второго поколения.

Galaxy Fold 2 совершенно не похож на первую модель — его экран складывается не книжкой, а как у классических «раскладушек», которые были популярны в начале нулевых.

Galaxy Fold 2

В сложенном состоянии этот смартфон обретает квадратную форму, а на миниатюрном дисплее отображается время, уровень заряда аккумулятора и другая информация. В раскрытом виде Galaxy Fold похож на любой другой смартфон.

Судя по снимкам, у Galaxy Fold 2 двойная основная камера, фронтальная камера находится в небольшом круглом вырезе, у экрана довольно толстая рамка, а края матрицы сильно закруглены. По слухам, диагональ экрана составляет 6,7 дюйма.

Galaxy Fold 2

Радиус сгиба экрана не виден, и невозможно сказать, заметны ли складки на том месте, где сгибаются две половины экрана. Одной из основных претензий к Galaxy Fold был именно этот момент — из-за конструктивных особенностей посередине экрана присутствует складка.

Galaxy Fold 2 можно будет располагать на столе таким образом, что одна из половин устройства служит в качестве подставки. В этом случае видео выводится лишь на одной из половин экрана, а на другой отображаются элементы управления плеером. Можно предположить, что Samsung адаптирует под подобный сценарий использования и другие приложения.

Galaxy Fold 2

Galaxy Fold, несмотря на необычный форм-фактор и высокую цену, стало довольно успешным. Компания Samsung недавно сообщила, что с сентября по середине декабря нашёлся миллион желающих приобрести этот смартфон. В России он стоит 159 990 рублей, а купить его можно в официальном интернет-магазине Samsung.


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Источник:

Ice Universe Ice Universe

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