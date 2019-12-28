Модельный ряд смартфонов Google Pixel 3a получился более успешным, чем его флагманский предшественник. Неудивительно, что компания работает над следующем поколением устройств среднего класса. На данный момент мало, что известно об устройстве, но благодаря утечке, мы теперь знаем, как оно может выглядеть.В дизайне Pixel 4 производитель отказался от привычной двухцветной схемы, а также смартфон получил квадратный модуль камеры. Рендеры указывают на то, что неанонсированное устройство последует по тому же примеру.Судя по изображениям, задняя панель Pixel 4a будет выполнена из пластика и получит квадратный модуль камеры с одним объективом. Такое решение, вероятно, обусловлено желанием Google удешевить производство смартфона.Также по свежим утечкам можно сделать вывод, что устройство получит сканер отпечатка пальца, кнопку питания с возможностью распознавать степень нажатия, порт USB-С и 3,5 мм разъем для наушников. Возможно, Pixel 4a станет первым смартфоном Google с отверстием под селфи-камеру в экране.