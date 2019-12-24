За прошедшее десятилетие смартфоны пережили взрывной рост и стали самыми важными инструментами для общения в мире. Их также можно назвать невероятными мультимедийными устройствами, которые можно использовать, как для создания, так и для потребления контента. Что касается фотографии, то, на мой взгляд, одна из самых интересных технологий в этом плане — метод HDR+.
Проще говоря, съемка в формате HDR позволяет запечатлеть больше деталей на снимках. Весь процесс основывается на быстром создании нескольких изображений с разной экспозицией и дальнейшем объединении их в одну фотографию. Это позволяет получать детали одновременно из самых ярких и самых темных участков, не пересвечивая или затемняя области с нормальным освещением.
Метод HDR довольно часто использовался в пейзажной фотографии, поскольку зачастую небо ярче, чем остальная часть снимка. С помощью этого инструмента вы можете сохранить яркие детали облаков на небе, а также получить хорошую детализацию в тенях гор или равнины.
Из-за того, что во время съемки в HDR камера вашего смартфона делает несколько кадров за короткую серию, любое движение может привести к размытости изображения. Вы можете заметить это при съемке людей, особенно ночью, когда скорость спуска затвора, она же выдержка, замедляется для того, чтобы камера могла получить больше света. Стоит отметить, что, как и любой другой режим фотосъемки, HDR — это инструмент, который при правильном использовании может помочь добиться интересных результатов.
Путь к HDR
Сейчас функцию HDR можно встретить практически в любом смартфоне, но так было не всегда. Одно из первых мобильных устройств, которое делало ставку на этот режим было Galaxy S3 в далеком 2012 году. На тот момент наличие возможности съемки в HDR было похвальным, но он работал очень медленно, а получаемый эффект выглядел не очень естественным. К слову, даже человеческий глаз не видит одновременно полный спектр деталей в тенях и на свету.
Вернемся к настоящему, технология HDR+ стала более продвинутой. Фотографии выглядят более естественно, а смартфоны могут делать необходимое количество кадров так быстро, что зачастую эта функция включена по умолчанию или активируется сама в необходимых условиях. Большинство флагманов, таких как Galaxy S10 или OnePlus 7T также поддерживают воспроизведение HDR-видео, предлагая более глубокий черный цвет и высокую детализацию в ярких участках сцены.
HDR в условиях слабого освещения
На мой взгляд, самый большой шаг в использовании режима HDR сделала Google со своим модельным рядом смартфонов Pixel и революционным режимом ночной съемки. Поисковому гиганту удалось сделать настоящий прорыв в области вычислительной фотографии.
Ночной режим Night Sight был представлен в прошлом году вместе со смартфонами Pixel 3, позднее он появился и на более ранних устройствах компании. Это по сути усовершенствованная версия режима HDR+, которая делает от 9 до 15 кадров за одну серию, каждый из них с довольно большой выдержкой. На создание снимка с использованием этого режима, как правило, необходимо несколько секунд с момента нажатия на кнопку спуска затвора, сразу после этого с помощью продвинутых алгоритмов полученные кадры объединяются для получения ярких изображений даже в условиях с очень плохим освещением.
Это не совсем то же самое, что типичный снимок на длинной выдержке, при создании которого камера должна оставаться совершенно неподвижной, чтобы избежать смазанных сцен. Отличительная черта Night Sight и его аналогов — это возможность использования при съемке с рук. Этот замечательный опыт, которые стал возможен благодаря технологии HDR+, но на этом всё не заканчивается.
В этом году, выпустив Pixel 4, Google представила еще одну умопомрачительную функцию при слабом освещении — режим астрофотографии. Он поднимает технологии Night Sight на новый уровень, позволяя делать фотографии звезд, на которые крошечный сенсор смартфона не способен.
Этот тип вычислительной фотографии с использованием технологии HDR ощущается как шаг нового поколения для фотографии в целом. Можно сказать, что это своего рода обман, чтобы обойти ограничения маленьких матриц, но также это способ можно использовать для решения некоторых проблем традиционных камер. Это по-настоящему невероятно и тяжело дождаться, чтобы увидеть, что принесет следующее десятилетие технологий мобильной фотографии.
Проще говоря, съемка в формате HDR позволяет запечатлеть больше деталей на снимках. Весь процесс основывается на быстром создании нескольких изображений с разной экспозицией и дальнейшем объединении их в одну фотографию. Это позволяет получать детали одновременно из самых ярких и самых темных участков, не пересвечивая или затемняя области с нормальным освещением.
Метод HDR довольно часто использовался в пейзажной фотографии, поскольку зачастую небо ярче, чем остальная часть снимка. С помощью этого инструмента вы можете сохранить яркие детали облаков на небе, а также получить хорошую детализацию в тенях гор или равнины.
Из-за того, что во время съемки в HDR камера вашего смартфона делает несколько кадров за короткую серию, любое движение может привести к размытости изображения. Вы можете заметить это при съемке людей, особенно ночью, когда скорость спуска затвора, она же выдержка, замедляется для того, чтобы камера могла получить больше света. Стоит отметить, что, как и любой другой режим фотосъемки, HDR — это инструмент, который при правильном использовании может помочь добиться интересных результатов.
Путь к HDR
Сейчас функцию HDR можно встретить практически в любом смартфоне, но так было не всегда. Одно из первых мобильных устройств, которое делало ставку на этот режим было Galaxy S3 в далеком 2012 году. На тот момент наличие возможности съемки в HDR было похвальным, но он работал очень медленно, а получаемый эффект выглядел не очень естественным. К слову, даже человеческий глаз не видит одновременно полный спектр деталей в тенях и на свету.
Вернемся к настоящему, технология HDR+ стала более продвинутой. Фотографии выглядят более естественно, а смартфоны могут делать необходимое количество кадров так быстро, что зачастую эта функция включена по умолчанию или активируется сама в необходимых условиях. Большинство флагманов, таких как Galaxy S10 или OnePlus 7T также поддерживают воспроизведение HDR-видео, предлагая более глубокий черный цвет и высокую детализацию в ярких участках сцены.
HDR в условиях слабого освещения
На мой взгляд, самый большой шаг в использовании режима HDR сделала Google со своим модельным рядом смартфонов Pixel и революционным режимом ночной съемки. Поисковому гиганту удалось сделать настоящий прорыв в области вычислительной фотографии.
Ночной режим Night Sight был представлен в прошлом году вместе со смартфонами Pixel 3, позднее он появился и на более ранних устройствах компании. Это по сути усовершенствованная версия режима HDR+, которая делает от 9 до 15 кадров за одну серию, каждый из них с довольно большой выдержкой. На создание снимка с использованием этого режима, как правило, необходимо несколько секунд с момента нажатия на кнопку спуска затвора, сразу после этого с помощью продвинутых алгоритмов полученные кадры объединяются для получения ярких изображений даже в условиях с очень плохим освещением.
Это не совсем то же самое, что типичный снимок на длинной выдержке, при создании которого камера должна оставаться совершенно неподвижной, чтобы избежать смазанных сцен. Отличительная черта Night Sight и его аналогов — это возможность использования при съемке с рук. Этот замечательный опыт, которые стал возможен благодаря технологии HDR+, но на этом всё не заканчивается.
В этом году, выпустив Pixel 4, Google представила еще одну умопомрачительную функцию при слабом освещении — режим астрофотографии. Он поднимает технологии Night Sight на новый уровень, позволяя делать фотографии звезд, на которые крошечный сенсор смартфона не способен.
Этот тип вычислительной фотографии с использованием технологии HDR ощущается как шаг нового поколения для фотографии в целом. Можно сказать, что это своего рода обман, чтобы обойти ограничения маленьких матриц, но также это способ можно использовать для решения некоторых проблем традиционных камер. Это по-настоящему невероятно и тяжело дождаться, чтобы увидеть, что принесет следующее десятилетие технологий мобильной фотографии.
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