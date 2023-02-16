TCL показала первый в мире сгибаемый LCD-монитор

Сегодня, 16 февраля, китайский производитель электроники TCL представил первый в мире монитор со сгибаемым LCD-дисплеем.Компания использовала новую технологию собственной разработки для создания 49-дюймового LCD-монитора с частотой обновления 120 Гц и переменной кривизной. Иными словами, его можно переводить из плоского состояния в изогнутое с максимальной кривизной R1500 нажатием на специальную кнопку на корпусе.Стоит отметить, что ранее LG и Corsair также выпустили сгибаемые мониторы, но с OLED-дисплеями, которые стоят от $2000 до $3500. В случае с LCD-панелями от TCL мы можем получить более доступные по цене мониторы.К сожалению, TCL не раскрывает стоимость и сроки начала продаж новых сгибаемых мониторов.