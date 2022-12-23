Lenovo Мониторы

Lenovo представила идеальный монитор для фотографов и дизайнеров

Фархад

Lenovo ThinkVision P49w-30

Китайский производитель гаджетов Lenovo представил свой первый сверхширокий монитор ThinkVision P49w-30, в котором используется новая технология LG IPS Black Panel.

Такой монитор идеально подойдёт фотографам, дизайнерам и другим людям, связанным с обработкой фото или видео. Технология отображения IPS Black Panel предлагает широкие углы обзора, высокую точность цветопередачи, детализированную выразительность в тёмных сценах и быстрое время отклика.

Lenovo ThinkVision P49w-30 получил 49-дюймовый изогнутый дисплей (кривизна 3800R) с соотношением сторон 32:9, разрешением 5120x1440 пикселей, частотой обновления 60 Гц, пиковой яркостью 350 нит, контрастностью 2000:1 и 98%-охватом цветовой гаммы DCI-P3.

Lenovo ThinkVision P49w-30

На корпусе монитора расположены разъёмы HDMI 2.1, DP1.4, Gigabit Ethernet и два порта Thunderbolt 4, а также динамики мощностью 5 Вт.

Lenovo ThinkVision P49w-30 поступит в продажу в июне 2023 года по цене $1699.

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Источник:
GizmoChina
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