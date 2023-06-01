TCL выпустила в России смартфон TCL 40 SE и другие новинки

Бренд TCL представил в России пополнение 40-й серии смартфонов — две новые модели TCL 40 SE и TCL 403, а также беспроводные наушники TCL MOVEAUDIO Air. Старшая модель TCL 40 SE унаследовала ключевые преимущества 40-й серии: большой экран диагональю 6,75» с технологией улучшения изображения TCL NXTVISION, стереодинамики, тройную камеру и аккумулятор на 5010 мА·ч.
TCL 40 SE
Смартфон TCL 40 SE оснащен экраном диагональю 6,75 дюйма с разрешением HD+ и U-вырезом под фронтальную камеру. Гаджет получил стереодинамики, расположенные на нижней и верхней гранях смартфона. Частота обновления экрана адаптируется под контент и может достигать 90 Гц, когда это необходимо. При серфинге в интернете или работе в более статичных приложениях частота обновления снижается до 60 Гц для экономии энергии. Фирменная технология NXTVISION оптимизирует изображение на экране в зависимости от сценариев использования и увеличивает контрастность, резкость и детализацию при просмотре фото, видео и в играх. Для тех, кто интенсивно использует смартфон, предусмотрены режимы, призванные снизить нагрузку на глаза: режим чтения, имитирующий бумагу, режим защиты зрения, в котором снижается интенсивность вредной для глаз синей компоненты излучаемого экраном света, тёмное оформление и подстройка минимальной яркости для работы со смартфоном ночью и режим повышенной яркости для использования смартфона на солнце.
TCL 40 SE подходит и для создания контента. Для фото- и видеосъёмки предусмотрена тройная тыльная камера, в состав которой входит 50-мегапиксельный сенсор и 2 сенсора по 2 Мп: один — для создания портретов, второй — для макрофото. Режим HDR позволяет делать контрастные и детализированные снимки и видео с высоким динамическим диапазоном. Камера использует искусственный интеллект для улучшения качества фотографий, подбирая один из 22 режимов съёмки в зависимости от типа объектов в кадре. Например, «Спорт» поможет «поймать» быстро движущегося спортсмена, а режим «Закат» подберёт необходимый уровень контраста и яркости. Режим «Суперснимок» позволяет одним нажатием на кнопку затвора получать несколько вариантов фото и видео, а затем выбирать лучшие из них.
«Сердцем» смартфона стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio G37. Он работает в связке с оперативной памятью ёмкостью 4 или 6 ГБ (в зависимости от модификации). Отличительной особенностью TCL 40 SE стал тройной слот: он поддерживает одновременную установку двух нано-SIM-карт и карты памяти microSD объемом до 512 ГБ. Модель поддерживает технологии связи 4G/3G/2G, двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.1 и NFC. Аккумулятор на 5010 мА·ч обеспечит длительную работу, а восполнить питание поможет быстрая зарядка мощностью 18 Вт с разъемом USB-C.
TCL 403
Младшая модель 40-серии TCL 403 подойдет менее требовательным пользователям смартфонов. Большой 6-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 18 к 9 и подходит для воспроизведения видео или серфинга в интернете. Основная 8-мегапиксельная камера и фронтальная камера на 5 Мп позволят участвовать в видеозвонках и делать яркие фотографии с поддержкой HDR. Встроенная память может быть расширена на 512 ГБ за счет использования слота для microSD-карт. Встроенной батареи на 3000 мА·ч хватит на 20 часов звонков в режиме 4G или на 7 часов просмотра видео на полной яркости.
TCL MOVEAUDIO Air
Это новая модель полностью беспроводных внутриканальных наушников TCL MOVEAUDIO Air. За звук отвечают динамики диаметром 10 мм с возможностью выбора трех режимов эквалайзера: усиление басов, сбалансированный и подкасты. Новинка поддерживает систему шумоподавления микрофона (ENC) и гарантирует чистую передачу вашего голоса благодаря 4-м встроенным микрофонам. Аккумулятор рассчитан на 9 часов беспрерывной работы, а в связке с кейсом наушники проработают до 32 часов. Поддержка быстрой зарядки позволит всего за 15 минут восполнить заряд на дополнительные 2 часа использования.
TCL 40 SE доступен в модификациях с памятью объёмом 4 + 128 ГБ и 6+256 ГБ в тёмно-сером и перламутрово-сиреневом цветах по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей и 15 990 рублей. TCL 403 доступен с памятью объёмом 2 + 32 ГБ в чёрном и светло-лиловом цветах по рекомендованной розничной цене 5 990 рублей. TCL MOVEAUDIO Air в белом цвете по рекомендованной розничной цене 2 990 рублей. Новинки доступны на Ozon и «Яндекс Маркете».
TCL выпустила в России смартфон TCL 40 SE и другие новинки
Александр Кузнецов —
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