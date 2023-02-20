Philips представила новые ультраширокие изогнутые мониторы для дизайнеров





Нидерландский производитель электроники Philips представил два 44,5-дюймовых сверхшироких изогнутых монитора нового поколения 45B1U6900C и 45B1U6900CH.



Обе модели предлагают 44,5-дюймовые панели VA с разрешением 5120x1440 пикселей, соотношением сторон 32:9, кривизной экрана 1500R и максимальной частотой обновления 75 Гц. Устройства также обеспечивают пиковую яркость 450 нит, 107%-охват цветовой гаммы DCI-P3 с 8-битной глубиной цвета, поддержку DisplayHDR 400 и временя отклика (GTG) 4 миллисекунды. Такие характеристики обеспечат комфортную работу с графикой и позволяют использовать мониторы для видеомонтажа или обработки фотографий. Для игр, где нужно повышенная герцовка, они не подойдут.



Нидерландский производитель электроники Philips представил два 44,5-дюймовых сверхшироких изогнутых монитора нового поколения 45B1U6900C и 45B1U6900CH.Обе модели предлагают 44,5-дюймовые панели VA с разрешением 5120x1440 пикселей, соотношением сторон 32:9, кривизной экрана 1500R и максимальной частотой обновления 75 Гц. Устройства также обеспечивают пиковую яркость 450 нит, 107%-охват цветовой гаммы DCI-P3 с 8-битной глубиной цвета, поддержку DisplayHDR 400 и временя отклика (GTG) 4 миллисекунды. Такие характеристики обеспечат комфортную работу с графикой и позволяют использовать мониторы для видеомонтажа или обработки фотографий. Для игр, где нужно повышенная герцовка, они не подойдут.





Благодаря комплектной подставке, можно регулировать наклон от 5° до 15° и поворот на 45°. Кроме того, на корпусе мониторов расположен специальный выдвижной крючок, на который можно повесить наушники. Устройства также оснащены портами 2 х HDMI 2.0, 1 х DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъёмом для наушников, 1 х USB Type-C с подачей питания мощностью 100 Вт и поддержкой режима DisplayPort Alt, 4 х USB-A 3.2 и Gigabit LAN. Иными словами, монитор может выступать хабом для подключения периферийных девайсов к компьютеру.



Основным различием этих двух моделей является наличие порта USB Type-B в 45B1U6900C и встроенной веб-камеры в 45B1U6900CH.



В комплект поставки также входит пульт управления для более удобного доступа к настройкам и регулировке громкости.



К сожалению, сроки начала продаж и цены пока неизвестны.