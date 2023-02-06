Телевизоры Hisense рекордно подешевели на специальной распродаже бренда

Фархад

Hisense

Компания Hisense запустила масштабную распродажу, в рамках которой топовые телевизоры бренда можно урвать со скидкой до 50 000 рублей.

В число акционных товаров входят UHD 4K-телевизоры с оптимизацией сцен на основе ИИ, поддержкой Dolby Vision и специальным геймерским режимом, а также QLED-модели c разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц (Hisense E7HQ) или 120 Гц (Hisense U7HQ).

Кроме того, производитель предлагает отличные скидки на базовые модели смарт-ТВ Hisense и на OLED-, ULED- и лазерные телевизоры.

При покупке любого телевизора Hisense из списка акционных товаров покупатели смогут оформить подписку на стриминговый сервис Okko со скидкой в 50%.

Акция продлится с 7 по 27 февраля 2023 года. Стоит отметить, что список акционных моделей телевизоров Hisense регулярно обновляется. Все актуальные предложения доступны на официальных страницах магазинов: М.ВидеоРБТСитилинкТехнопарк и Эльдорадо.

Более подробная информация о телевизорах Hisense доступна на сайте компании.

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