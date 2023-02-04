Смарт-телевизоры с webOS получат поддержку AirPlay, HomeKit и фирменные приложения Apple

Фархад

LG webOS

Компания LG анонсировала масштабное обновление webOS, которое позволит устанавливать приложения и сервисы Apple TV, Apple Music, HomeKit и AirPlay на смарт-телевизоры сторонних производителей.

С 2020 года все эти функции доступны на собственных телевизорах LG с webOS. Теперь их можно будет использовать на телевизорах Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa, Hyundai и 200 других брендов.

Стоит отметить, что AirPlay и HomeKit будут доступны только на моделях OLED и UHD на базе webOS Hub 2.0 (2022 год и новее), а приложения Apple TV и Apple Music — на любых телевизорах с webOS Hub.

Благодаря поддержке HomeKit, телевизоры можно будет добавлять в приложение Дом и управлять с iPhone, iPad или Mac, а реализация AirPlay позволит передавать изображение с гаджетов Apple на большой экран.

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Источник:
LG
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