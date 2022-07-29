Tesla требует выкуп за разблокировку насильно установленных ограничений
Александр Кузнецов —
Обладатели некоторых экземпляров автомобилей Tesla начали сталкиваться с проблемами. Оказывается, компания может программно ограничить доступную ёмкость аккумулятора, чтобы в дальнейшем требовать деньги за возвращение реальной ёмкости.
Искусственное ограничение ёмкости аккумулятора негативно сказывается на пробеге. Если водитель хочет увеличить дальность езды на одном заряде, он должен заплатить производителю ещё несколько тысяч долларов.
Известно, что Tesla Model S 40 и Tesla Model S 60 на самом деле не отличаются друг от друга ничем, кроме цены. В оба автомобиля установлен аккумулятор на 60 кВт⋅ч, однако в Model S 40 его ёмкость программно снижена до 40 кВт⋅ч. Очевидно, что можно сэкономить — купить Model S 40 и разблокировать полную ёмкость аккумулятора, фактически получив по итогу чуть более дорогой автомобиль. Естественно, Tesla не в восторге от умельцев, которые проделывают такое, поэтому встраивает в прошивку автомобилей защиту от подобных манипуляций.
Один из обладателей Tesla Model S 60 рассказал в твиттере, как после замены аккумулятора в официальном сервисе пробег его автомобиля увеличился до уровня Model S 90 (550 км в идеальных условиях), но когда он обратился за заменой бортового компьютера, ему поставили ограничитель до прежнего уровня — 422 км на одном заряде. Он попросил Tesla убрать ограничение, но компания выставила условие — за это нужно доплатить 4500 долларов, то есть разницу в розничной стоимости Model S 60 и Model S 90. Доводы, что он обратился в сервис по поводу бортового компьютера, а не аккумулятора, поначалу не сработали, однако его пост в твиттере стал вирусным и привлёк большое внимание, поэтому Tesla пообещала бесплатно разблокировать ёмкость аккумулятора.
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Комментарии
+3783
Это вообще не новость.
Тесла ничего не вымогает , просто человек покупал изначально Авто в комплектации которого был акб меньшей емкости ( то что изначально ставится один и тот же акб на Авто с разной емкостью это известно при покупке а/м Тесла, просто заказывать разные акб в ассортименте не выгодно по сравнению с заказом однотипного акб с одной емкостью, которую можно искусственно ограничить) вот ему и вернули Настройки компьютера к настройкам согласно первоначальной комплектации.
Здесь все честно.) машина то принадлежит Тесла )
Вспомнился диалог:
— Это мой зуб. — Слыхали, какой глупый? Он не твой, даже не мой, понял? Он ихний!
Скажем в Москве есть сервисы по Тесла которые могут снять все блокировки которые обусловлены комплектацией.
Тесла ничего не вымогает , просто человек покупал изначально Авто в комплектации которого был акб меньшей емкости ( то что изначально ставится один и тот же акб на Авто с разной емкостью это известно при покупке а/м Тесла, просто заказывать разные акб в ассортименте не выгодно по сравнению с заказом однотипного акб с одной емкостью, которую можно искусственно ограничить) вот ему и вернули Настройки компьютера к настройкам согласно первоначальной комплектации.
Здесь все честно.) машина то принадлежит Тесла )
Вспомнился диалог:
— Это мой зуб. — Слыхали, какой глупый? Он не твой, даже не мой, понял? Он ихний!
Скажем в Москве есть сервисы по Тесла которые могут снять все блокировки которые обусловлены комплектацией.
2 часа назад в 15:58
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