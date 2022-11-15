У Apple TV пропадает половина памяти из-за нового бага





По данным FlatpanelsHD, обновление tvOS 16.1 принесло телевизионным приставкам Apple TV проблемы — на моделях со 128 ГБ в накопителе реально получается использовать лишь 64 ГБ. Куда пропадает половина памяти, непонятно.



В системной информации отображается, что у приставки 128 ГБ памяти, но как только контент и приложения заполнят 64 ГБ, скачать и установить что-нибудь сверх этого не получится. Система сообщает об ошибке, связанной с нехваткой памяти и предлагает удалить что-нибудь, чтобы высвободить место.



Примечательно, что этот баг не устранён в бета-версиях tvOS 16.2, а это может свидетельствовать о том, что инженеры Apple ещё не заметили его к моменту выпуска пробных обновлений. Скорее всего, проблему победят с одним из последующих апдейтов.



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