У OLED-телевизоров и мониторов есть проблема, которая уничтожает все их преимущества

Александр
Специалисты сайта RTINGS.com на протяжении нескольких месяцев проводят стресс-тестирование более сотни телевизоров и мониторов с матрицами OLED и LCD. Результаты удручающие и печальные.

Тест сводится к круглосуточному показу трансляции телеканала CNN на максимальной яркости экрана — и абсолютно все OLED-матрицы оказались обречены на выгорание, которое выражается в постоянном затемнении пикселей в области, где отображаются статичные элементы. Это широко известная проблема таких матриц, она проявляется на смартфонах, планшетах и ноутбуках, производители которых не предусмотрели периодическое смещение постоянно отображаемых элементов (например, панели уведомлений и кнопок навигации по интерфейсу).



Тест продолжается уже десять месяцев. Признаки выгорания OLED-экраном в разной степени начали появляться через полгода, что эквивалентно примерно 2,5 годам обычного использования. Пять телевизоров и один монитор вышли из строя, их экраны потухли и больше не включаются (то есть, уровень брака таких устройств около 5%). Признаки деградации также появились у моделей с LCD-экранами, но они не столь значительны.

Сильнее всего выгорание заметно на телевизорах со старыми OLED-матрицами (например, LG CX OLED и Sony A8H). Это означает, что производители достигли прогресса в борьбе с этой проблемой и есть надежда на то, что она будет преодолена. Некоторые модели способны восстанавливаться — для этого на них нужно периодически запускать компенсационный цикл, который выравнивает цвет и яркость диодов в матрице, возвращая её к однородному состоянию.

Телевизоры и мониторы с OLED-матрицами, как правило, дороже моделей с LCD. У них более глубокий чёрный цвет, более яркая и сочная цветопередача, но потребление энергии гораздо выше, поскольку необходимо подавать электричество не на подложку, а на каждый пиксель.
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Как использовать клавиатуру Apple Magic Keyboard одновременно с macOS и Windows
Как запустить Steam и любую игру с Windows на macOS
Как перенести пароли из Google Chrome в Safari и «Связку ключей» Apple

Рекомендации

Рекомендации

Назван самый лучший смартфон в мире. 5 лет гарантии и 10 лет обновлений
Замечен первый неприятный минус iPhone 15 Pro
Xiaomi выпустила светильник за 30 тысяч рублей. Дорого, но сложно не захотеть его
Xiaomi выпустила очень необычную ручку для конспектов. Стоит как смартфон, но она действительно очень умная

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

John Doe
+650
John Doe
Свежая новость.
час назад в 11:28
#
+768
Paspartu
Года на 3 если хватит, даже насрать что с ним будет
41 минуту назад
#