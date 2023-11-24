Специалисты сайта RTINGS.com на протяжении нескольких месяцев проводят стресс-тестирование более сотни телевизоров и мониторов с матрицами OLED и LCD. Результаты удручающие и печальные.
Тест сводится к круглосуточному показу трансляции телеканала CNN на максимальной яркости экрана — и абсолютно все OLED-матрицы оказались обречены на выгорание, которое выражается в постоянном затемнении пикселей в области, где отображаются статичные элементы. Это широко известная проблема таких матриц, она проявляется на смартфонах, планшетах и ноутбуках, производители которых не предусмотрели периодическое смещение постоянно отображаемых элементов (например, панели уведомлений и кнопок навигации по интерфейсу).
Тест продолжается уже десять месяцев. Признаки выгорания OLED-экраном в разной степени начали появляться через полгода, что эквивалентно примерно 2,5 годам обычного использования. Пять телевизоров и один монитор вышли из строя, их экраны потухли и больше не включаются (то есть, уровень брака таких устройств около 5%). Признаки деградации также появились у моделей с LCD-экранами, но они не столь значительны.
Сильнее всего выгорание заметно на телевизорах со старыми OLED-матрицами (например, LG CX OLED и Sony A8H). Это означает, что производители достигли прогресса в борьбе с этой проблемой и есть надежда на то, что она будет преодолена. Некоторые модели способны восстанавливаться — для этого на них нужно периодически запускать компенсационный цикл, который выравнивает цвет и яркость диодов в матрице, возвращая её к однородному состоянию.
Телевизоры и мониторы с OLED-матрицами, как правило, дороже моделей с LCD. У них более глубокий чёрный цвет, более яркая и сочная цветопередача, но потребление энергии гораздо выше, поскольку необходимо подавать электричество не на подложку, а на каждый пиксель.
У OLED-телевизоров и мониторов есть проблема, которая уничтожает все их преимущества
Александр Кузнецов —
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Комментарии
Во!
час назад в 11:31
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