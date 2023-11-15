Как запустить Steam и любую игру с Windows на macOS. Полноценный гейминг наконец-то добрался до компьютеров Apple

Фархад
Mac game

С релизом macOS Sonoma в этом году компания Apple просто с двух ног ворвалась на территорию ПК-гейминга, предоставив разработчикам специальный набор инструментов для портирования игр на Mac. Уже сейчас на macOS вышли несколько топовых тайтлов, например, тот же Lies of P, а в скором времени состоится релиз Resident Evil 4: Remake, Death Stranding и других проектов.

Пока крупные студии присматриваются к предложениям Apple, энтузиасты запили крутейшую утилиту Whisky, которая позволяет устанавливать любые игры с Windows на macOS. Работает утилита по тому же принципу, что и Wine на SteamOS. Единственный нюанс — стабильно она идёт только на Mac с чипами M1 и новее.

Вот как можно поставить себе Steam и ворваться в ПК-гейминг на условном MacBook:
Mac Game
Mac Game
  • Запустите Whisky и нажмите в утилите «Создать бутылку» (название можно указать любое);
Mac Game
  • Теперь нажмите «Выполнить» и выберите файл SteamSetup.exe;
Mac Game
  • Установите приложение и войдите под своим акаунтом для установки любых игр;
Mac Game
  • Готово!

По этой же схеме можете установить абсолютно любую игру или программу из «зелёного Стима», но не все они будут работать корректно.
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