Как запустить Steam и любую игру с Windows на macOS. Полноценный гейминг наконец-то добрался до компьютеров Apple

Скачайте утилиту Whisky по этой ссылке и установите её;

Теперь перейдите на сайт Steam и скачайте Windows-версию клиента;

Запустите Whisky и нажмите в утилите «Создать бутылку» (название можно указать любое);

Теперь нажмите «Выполнить» и выберите файл SteamSetup.exe;

Установите приложение и войдите под своим акаунтом для установки любых игр;

Готово!

С релизом macOS Sonoma в этом году компания Apple просто с двух ног ворвалась на территорию ПК-гейминга, предоставив разработчикам специальный набор инструментов для портирования игр на Mac. Уже сейчас на macOS вышли несколько топовых тайтлов, например, тот же Lies of P, а в скором времени состоится релиз Resident Evil 4: Remake, Death Stranding и других проектов.Пока крупные студии присматриваются к предложениям Apple, энтузиасты запили крутейшую утилиту Whisky, которая позволяет устанавливать любые игры с Windows на macOS. Работает утилита по тому же принципу, что и Wine на SteamOS. Единственный нюанс — стабильно она идёт только нас чипамии новее.Вот как можно поставить себе Steam и ворваться в ПК-гейминг на условном MacBook:По этой же схеме можете установить абсолютно любую игру или программу из «зелёного Стима», но не все они будут работать корректно.