Как использовать клавиатуру Apple Magic Keyboard одновременно с macOS и Windows

Бывают ситуации, когда в работе используются два компьютера с кардинально противоположными системами, например, macOS и Windows. Большинство современных периферийных устройств позволяют переключаться между компьютерами на лету, однако, с фирменными аксессуарами Apple такой трюк не работает. Редактор портала 9to5Mac поделился небольшим лайфхаком по одновременному использованию клавиатуры Magic Keyboard с MacBook Pro и ПК.Для начала нужно привязать клавиатуру к MacBook по Bluetooth, а затем подключить девайс по кабелю Lightning-USB к ПК с Windows. Теперь можно выключить питание на Magic Keyboard, чтобы использовать её только с ПК. Чтобы переключиться на Mac, нужно выдернуть кабель из клавиатуры и включить Bluetooth.Да, решение не очень элегантное, но оно работает. Такой лайфхак может быть полезен владельцам iMac, у которых уже есть клавиатура Magic Keyboard, для связки с ноутбуком или ПК на Windows.