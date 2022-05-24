Стало известно, как выглядит упрощенная Lada Granta без подушек безопасности, навигатора и прочих излишеств

Во второй половине июне «АвтоВАЗ» планирует возобновить сборку автомобилей и начнёт выпускать новую модель Lada Granta Drive Active. Это будет упрощенный автомобиль, лишённый компонентов, которые пока не удалось импортозаместить.Первый пробный экземпляр упрощенной версии Lada Granta Drive Active уже собран, он выглядит так:Известно, что этот автомобиль лишён блока с подушками безопасности, системы навигации «ЭРА-ГЛОНАСС», мультимедийной системы и большинства других электронных компонентов. Он укомплектован атмосферным двигателем ВАЗ-11182 пониженного экологического класса мощностью 90 лошадиных сил и рулём от Lada Kalina, которая была снята с производства несколько лет назад. В скором времени эта модель пройдёт сертификацию, после чего «АвтоВАЗ» сможет начать серийную сборку. Будет существовать и вариант подороже — с электроусилителем руля и электрическими стеклоподъемниками.«АвтоВАЗ» планирует ежемесячно выпускать примерно по 20 тысяч антисанкционных Lada Granta. По слухам, аналогичной модификации может подвергнуться ещё одна модель — Lada Vesta Sport. По каким ценам будут продаваться эти машины, пока неизвестно, но явно дешевле более навороченных конкурентов. Сейчас самая простая версия Lada Granta стоит 728 тысяч рублей.