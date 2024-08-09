Устройства Samsung виновны в сотнях пожаров и смерти животных. Проверяйте, список длинный

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

NE58K9430SS/АА

NE58N9430SG/АА

NE58R9431SG/AA

NE58R9431SS/AA

NE58R9431ST/АА

NE58F9500SS/АА

NE58K9500SG/АА

NE58F9710WS/AA

NE58K9850WS/АА

NE58K9850WG/АА

NE58K9852WG/АА

NE58H9950WS/АА

NE58R9311SS/АА

NE63T8111SG/AA

NE63T8111SS/АА

NE63T8311SG/АА

NE63T8311SS/АА

NE63BG8315SSAA

NE63CB831512AA

NE63BB851112AA

NE63T8511SG/АА

NE63T8511SS/АА

NE63T8511ST/АА

NE63A8711QN/АА

NE63BB871112AA

NE63T8711SG/АА

NE63T8711SS/AA

NE63T8711ST/AA

NE63T8751SG/АА

NE63T8751SS/АА

Проблемы начались еще в 2013 году, а отзывают технику только сейчас.Речь идет о бытовых плитах, конструкция которых не соответствует правилам безопасности. Обычно, ручки конфорок оснащены блокираторами либо защитными крышками, что исключает случайное включение. Похоже, Sumsung пренебрегли этим моментом. Даже ребенок или питомец случайно задевали крутилку, что и приводило к трагедиям.Линейка бытовой техники выпускалась с 2013 года. Всего по рукам разошлись свыше миллиона электроплит, а разнообразие моделей достигло трех десятков. За это время были зафиксированы около 300 случайных возгораний, 250 закончились пожаром, который привел к травме людей и гибели животных. В этом году, когда критическое количество жертв накопилось, технику решили отозвать.Сейчас Samsung пытается уладить проблему с властями, а начиная с апреля этого года, начали оснащать плиты специальными предохранителями.