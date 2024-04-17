Россиянин оставил перед сном смартфон на зарядке и больше не проснулся

Артем
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Фото: iStock

На его спасение выехали десять специалистов, но было уже поздно.

Трагедия случилась в Перми 15 апреля, однако подробности стали известны только сейчас. Мужчина поставил смартфон заряжаться на ночь, чтобы не заморачиваться с этим на следующий день. Пока тот крепко спал, устройство загорелось, что привело к пожару. 

На устранение возгорания пятиэтажки отправили 3 единицы техники и 10 спасателей. При этом пятеро жителей выбрались из здания самостоятельно, еще двух эвакуировали спасатели. Владельца гаджета и виновника пожара обнаружили уже без признаков жизни, медики ничего не смогли сделать.

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В связи с происшествием, сотрудники МЧС дали несколько советов по безопасности:

  • Не оставлять технику без присмотра;
  • Не класть телефон подушку;
  • Не давать гаджетам и зарядным устройствам перегреваться;
  • Установить в доме пожарную сигнализацию;
  • Иметь в доме огнетушитель.
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Источник:
Pro Perm
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Комментарии

+661
jkttim
Забыли добавить: 1. Не использовать дешёвые китайские зарядки и такие же телефоны (малоизвестных брендов). 2. Не производить сомнительного качества ремонт в подвальных сервисах. 3. Не экономить на качестве запчастей.
7 минут назад
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+133
lokky
"Иметь в доме огнетушитель" — Переехать жить в пожарную часть.
4 минуты назад
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