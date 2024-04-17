Россиянин оставил перед сном смартфон на зарядке и больше не проснулся

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Не оставлять технику без присмотра;

Не класть телефон подушку;

Не давать гаджетам и зарядным устройствам перегреваться;

Установить в доме пожарную сигнализацию;

Иметь в доме огнетушитель.

На его спасение выехали десять специалистов, но было уже поздно.Трагедия случилась в Перми 15 апреля, однако подробности стали известны только сейчас. Мужчина поставил смартфон заряжаться на ночь, чтобы не заморачиваться с этим на следующий день. Пока тот крепко спал, устройство загорелось, что привело к пожару.На устранение возгорания пятиэтажки отправили 3 единицы техники и 10 спасателей. При этом пятеро жителей выбрались из здания самостоятельно, еще двух эвакуировали спасатели. Владельца гаджета и виновника пожара обнаружили уже без признаков жизни, медики ничего не смогли сделать.В связи с происшествием, сотрудники МЧС дали несколько советов по безопасности: