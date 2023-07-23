В AirPods появится новый тип динамиков. Звук станет намного лучше

Александр


Как выяснило издание Wall Street Journal, компании Usound и xMEMS наладили выпуск динамиков на основе кремния. Твердотельный динамик называется МЭМС, он не имеет подвижных частей, выполнен из кремния и вибрирует.

Этот динамик работает по принципу пьезоизлучателя с тонкой кремниевой пластиной, которая выступает в качестве мембраны. Толщина такого динамика может составлять всего 1 мм, это примерно в четыре раза меньше, чем у миниатюрных наушников, доступных на рынке. При этом у него гораздо более громкое и чистое звучание во всём звуковом диапазоне.

Прототип твердотельных был представлен около трёх лет назад, поэтому можно сказать, что технологию удалось довести до ума довольно быстро. Usound и xMEMS уже начали поставлять пробные партии динамиков различным производителям наушников, в том числе они сотрудничают с компанией Luxshare, которая производит наушники AirPods по заказу Apple и поставляет акустические компоненты для XR-гарнтируры Vision Pro.
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