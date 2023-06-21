В iFixit разобрали Mac Pro с процессором M2 Ultra. Что необычного внутри?

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Специалисты компании iFixit провели разборку компьютера Mac Pro с процессором M2 Ultra. Это устройство в пересчёте на российскую валюту стоит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, и за такие деньги оно наверняка должно отличаться от гораздо более дешёвых конкурентов.Корпус нового Mac Pro не претерпел изменений в сравнении с предыдущей моделью, все улучшения затронули только начинку. Корпус по-прежнему лего открывается без использования инструментов, внутри всё аккуратно и достаточно свободного пространства для движения воздуха, что немаловажно, ведь производительные компоненты требуют хорошего охлаждения и эффективного отвода тепла. Система охлаждения очень массивная, она состоит из трёх вентиляторов, расположенных во весь рост компьютера. Примечательно, что она запитывается от контактов на корпусе, что позволило избежать подключения к логической плате с помощью кабелей, а это положительно сказалось на эстетике.Все компоненты распаяны или установлены на логической плате. Возможности самостоятельного апгрейда компьютера сильно ограничены: оперативная память впаяна в плату, слоты для SSD проприетарные (занять их все получится, только если выбрать максимальную конфигурацию накопителя). Сторонние видеокарты не поддерживаются, несмотря на наличие свободных слотов PCIe. Заменить процессор по мере появления в будущем обновлённой модели не получится, он намертво впаян в сокет. Плата и почти все компоненты окрашены в чёрный цвет, кроме процессора, но и он закрыт чёрной крышкой радиатора. Стоит признать, что такая строгая минималистичность смотрится очень стильно, но корпус непрозрачный, поэтому в повседневной жизни этого всё равно будет не видно, даже если поставить компьютер на стол прямо перед собой.Напоследок в iFixit попробовали, можно ли использовать корпус Mac Pro в качестве тёрки для сыра. Получилось, но обычная тёрка справляется с этой задачей намного лучше.