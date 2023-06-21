В iFixit разобрали Mac Pro с процессором M2 Ultra. Что необычного внутри?

Специалисты компании iFixit провели разборку компьютера Mac Pro с процессором M2 Ultra. Это устройство в пересчёте на российскую валюту стоит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, и за такие деньги оно наверняка должно отличаться от гораздо более дешёвых конкурентов.
Корпус нового Mac Pro не претерпел изменений в сравнении с предыдущей моделью, все улучшения затронули только начинку. Корпус по-прежнему лего открывается без использования инструментов, внутри всё аккуратно и достаточно свободного пространства для движения воздуха, что немаловажно, ведь производительные компоненты требуют хорошего охлаждения и эффективного отвода тепла. Система охлаждения очень массивная, она состоит из трёх вентиляторов, расположенных во весь рост компьютера. Примечательно, что она запитывается от контактов на корпусе, что позволило избежать подключения к логической плате с помощью кабелей, а это положительно сказалось на эстетике.
Напоследок в iFixit попробовали, можно ли использовать корпус Mac Pro в качестве тёрки для сыра. Получилось, но обычная тёрка справляется с этой задачей намного лучше.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides