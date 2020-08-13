Компания Rubik’s выпустила современную версию кубика Рубика. Теперь эта головоломка может подключаться к смартфону и получать соединение с интернетом.
Благодаря развитию технологий, кубик Рубика стал по-настоящему «умным» гаджетом сродни фитнес-браслетам. Он может отслеживать прогресс своего владельца, подсчитывать, сколько раз ему удалось успешно собрать головоломку. Кроме того, через специальное игровое приложение он соединяется к сообществу Rubik’s Arena, где в онлайн-турнире соревнуются десятки тысяч игроков. В рейтинг попадают те, кто быстрее всех собирают кубик.
Кубик Рубика — классическая головоломка, которую нужно собирать так, чтобы все грани полностью состояли из ячеек определённого цвета. В новой версии он стал заметно тяжелее, поскольку в нём используется электронная начинка, аккумулятор и датчики, определяющие положение ячеек. Сколько он будет стоить и когда появится в продаже, пока не объявлено.
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