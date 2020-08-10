





Google внесла изменения в работу голосового ассистента. Рецензенты смогут получать доступ к голосовым записям пользователей в случае, если те примут участие в процессе звуковой и голосовой активности (VAA).Компания приостановила подобную практику из-за скандала с прослушиванием голосовых запросов пользователей модераторами. На прошлой неделе Google отправила пользователям своего голосового помощника электронные письма, в которых отмечается, что их голосовые записи не сохраняются. Помимо этого, компания приложила ссылку для регистрации в программе VAA.Основная политика конфиденциальности использования Google Ассистента не изменилась. Отличаются только некоторые процедуры. По сути, компания возвращается к предыдущим практикам расшифровки голосовых запросов при помощи человеческого ресурса. Работники VAA смогут получить доступ к голосовым запросом, но только от пользователей, которые дали на это согласие.Google записывает ваш голос каждый раз, когда вы вызываете голосового помощника, произнося «Привет, Google» или «Окей, Google». Стоит отметить, что компания ведет запись каждый раз, когда вы диктуете поисковый запрос или текст в почте Gmail. Иногда записываются фрагменты, когда вы говорите что-то или кто-то другой (даже по телевизору), если это напоминает команду активации голосового помощника.Полученные записи обрабатываются на удаленном сервере и преобразовываются в команды, которые затем выполняет Google Ассистент. Пользователи смогут выбрать время хранения таких записей: немедленное удаление, хранение в течение 6 или 18 месяцев, а также до тех пор, пока они не будут удалены вручную.В электронном письме пользователям Google Ассистента сообщается, что сохраненные аудиозаписи помогают улучшить технологии распознавания звука. Единственный вариант при котором участие в данной программе может быть оправдано, это если вы захотите помочь компании сделать её голосовые продукты лучше.