





Компания Nintendo представила игру Mario Kart Live: Home Circuit. В ней радиоуправляемые гоночные машинки синхронизируются с игровым процессом на консоли Nintendo Switch.Игроку нужно построить миниатюрную трассу у себя дома, после чего можно приступать к игре. В машинку встроена камера, которая в режиме реального времени передаёт свои движения виртуальному карту. Игра рассчитана на четырёх игроков, которые соревнуются друг с другом онлайн, запуская свои машинки у себя дома. Nintendo Switch синхронизирует движение всех машинок, добавляя к изображению на телевизоре соперников, разметку и различные предметы, которые можно собирать в процессе езды.Составить впечатление об игре можно по этому проморолику:Устраивать гонки в Home Circuit могут только обладатели радиоуправляемых машинок Nintendo. Трассу можно прокладывать где угодно и с любой траекторией — главное, чтобы машинка могла по ней проехать, иначе она застрянет не только в реальности, но и в игре, что сулит игроку проигрыш.Релиз Mario Kart Live: Home Circuit состоится 16 октября. Игра станет эксклюзивом для Nintendo Switch, а её стоимость составит 99,99 доллара (около 7,5 тысяч рублей). Столь высокая цена обусловлена тем, что в комплектацию включена радиоуправляемая машинка с фигуркой Марио или Луиджи (к сожалению, всего одна).