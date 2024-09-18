В QLED-телевизорах не нашли квантовых точек. Как так?

Южнокорейское издание рассказало о скандале в котором оказалась компания TCL, выпускающая телевизоры. Как выяснили эксперты, в некоторых моделях её QLED-телевизоров отсутствуют квантовые точки, хотя они должны там быть.
Квантовая точка — фрагмент проводника или полупроводника, который при воздействии на него световой волны резонирует и излучает больше света, чем на него подаётся. Благодаря этому, экраны с квантовыми точками более яркие и обладают большим динамическим диапазоном.
По заказу сеульской компании Hansol Chemical были проведены тесты телевизоров TCL C755, C655 и C655 Pro, и эксперты выяснили, что в их экранах заявленные квантовые точки отсутствуют. Даже если бы они там были, их невозможно выявить с помощью микроскопа, а уж тем более увидеть невооружённым глазом, но для их создания используются индий и кадмий — этих элементов в матрицах не обнаружено.
Компания TCL не согласилась с результатами экспертизы и предоставила документ от одного из своих поставщиков, где указано, что на плёнке для телевизионной матрицы присутствует кадмий в концентрации 4 мг/кг. Примечательно, что Hansol Chemical заказала экспертизу предоставленной плёнки — и там действительно был обнаружен кадмий. Эксперты полагают, что TCL вряд ли стала бы намеренно обманывать покупателей и продавать LED-телевизоры под видом QLED, тем более, что плёнка с квантовыми точками стоит довольно дёшево. Они подозревают, что у производителя недостаточно хорошо налажен контроль качества поставляемых компонентов, а количество кадмия варьируется от партии к партии и иногда может быть нулевым.
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