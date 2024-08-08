Смотреть YouTube в России стало опасно. Вот главная причина

Артем
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Новая схема мошенников появилась вместе с замедлением сервиса.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на экспертов антивирусной лаборатории, мошенники принялись распространять вредоносное ПО под видом «ускорителей» YouTube. Чаще всего это VPN-сервисы, прокси-серверы, Tor-браузеры, расширения для браузеров, сайты-зеркала, альтернативные клиенты, или обход DPI. 

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Жертвам обещают открыть доступ к сервису если он закрыт или ускорить время загрузки роликов. После установки софта на ПК или смартфоны загружаются трояны — опасные вирусы, которые позволяют управлять вашим устройством дистанционно и просматривать все содержимое памяти. Таким образом мошенники могут украсть важную информацию о вас, начиная от места жительства и паспортных данных, заканчивая паролями от аккаунтов соцсетей и банков. 

Специалисты сообщают, что с начала замедления YouTube появились десятки опасных программ, угрожающих конфеденциальности пользователей. А их число будет продолжать расти.
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Источник:
Известия
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