В Госдуме потребовали не замедлять и не блокировать YouTube

Александр


Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов направил главе Роскомнадзора Андрею Липову письмо, в котором просит обеспечить нормальное функционирование YouTube. Формально этот сервис не включён в перечень заблокированных в РФ, но фактически в последние несколько недель его регулярно штормит — видео загружаются крайне медленно или вообще не загружаются даже статичные превью-миниатюры роликов.

Парфёнов указал в письме, что подходит к этому вопросу непредвзято, поскольку его собственный канал подвергся блокировке, то есть он сам стал жертвой цензуры со стороны YouTube. В то же время депутат просит учесть мнение граждан, а замедление YouTube, по его мнению, «не в полной мере отвечает интересам общества».

«Целевая аудитория политически ангажированных каналов зачастую проживает за пределами России либо обладает инструментами, позволяющими обходить блокировки. Таким образом, замедление или блокировка YouTube в первую очередь затрагивает интересы простых граждан, имеющих совершенно иной круг интересов — образовательные программы, путешествия, кулинария, спорт и так далее», — написал Парфёнов в своём обращении ко главе РКН.



Роскомнадзор не обозначал свою причастность к замедлению или блокировке YouTube, на сайте ведомства в основном приводятся пресс-релизы с требованием разблокировать тот или иной канал и прекратить нарушение российского законодательства. 1 августа в VK-паблике Роскомнадзора появилась публикация с рекомендациями переходить на отечественные видеоплатформы — «VK Видео» и RuTube.

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Комментарии

tellurian
+1645
tellurian
Какое адекватное мнение. Вопрос, 🙋‍♂️ почему и для чего он такое написал?
2 часа назад в 17:37
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Bor™
+640
Bor™ tellurian
Читайте между строк.
час назад в 18:49
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betmen
+131
betmen
https://chng.it/QQzRJXVsXv
Лучше подпишите петицию и не задавайте дамских вопросов
2 часа назад в 17:57
#
ierom
+119
ierom
лебедь рак и щука))) демократия
час назад в 18:42
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SithV
+1705
SithV
Поняли что полностью отключить ютуб не выйдет, тк рухнут все сервисы использующие инфраструктуру гугла. А «замедление» просто будет раздражающим фактором для граждан. Теперь делают красивую мину при плохой игре.
44 минуты назад
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+456
den3221
Какая то сраная клоунада творится прям! Толи им нужно чтоб гугл что то для них сделал, толи они сами хотят какую то инфу скрыть, или им не хочется чтоб мнение с той стороны просочилось. Возможно действительно что то с оборудованием (его заменой или тестами) но это прям пол процента из ста как мне кажется! В веселые времена живем так сказать.(
минуту назад
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