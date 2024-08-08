В Госдуме потребовали не замедлять и не блокировать YouTube

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов направил главе Роскомнадзора Андрею Липову письмо, в котором просит обеспечить нормальное функционирование YouTube. Формально этот сервис не включён в перечень заблокированных в РФ, но фактически в последние несколько недель его регулярно штормит — видео загружаются крайне медленно или вообще не загружаются даже статичные превью-миниатюры роликов.
Парфёнов указал в письме, что подходит к этому вопросу непредвзято, поскольку его собственный канал подвергся блокировке, то есть он сам стал жертвой цензуры со стороны YouTube. В то же время депутат просит учесть мнение граждан, а замедление YouTube, по его мнению, «не в полной мере отвечает интересам общества».
«Целевая аудитория политически ангажированных каналов зачастую проживает за пределами России либо обладает инструментами, позволяющими обходить блокировки. Таким образом, замедление или блокировка YouTube в первую очередь затрагивает интересы простых граждан, имеющих совершенно иной круг интересов — образовательные программы, путешествия, кулинария, спорт и так далее», — написал Парфёнов в своём обращении ко главе РКН.
Роскомнадзор не обозначал свою причастность к замедлению или блокировке YouTube, на сайте ведомства в основном приводятся пресс-релизы с требованием разблокировать тот или иной канал и прекратить нарушение российского законодательства. 1 августа в VK-паблике Роскомнадзора появилась публикация с рекомендациями переходить на отечественные видеоплатформы — «VK Видео» и RuTube.
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