В России начали продавать MacBook Pro и Mac mini 2023 года. Доставка займёт месяц, но это не главный риск





Компания СДЭК объявила о старте продаж представленных недавно моделей MacBook Pro и Mac mini на сервисе CDEK.Shopping. Она выступает посредником, товары отправляют в Россию её зарубежные партнёры.



MacBook Pro с процессором M2 Pro стоит от 179 тысяч рублей, а с процессором M2 Max от 281 тысячи. Mac mini с теми же чипами продаётся по ценам от 55 тысяч и 114 тысяч рублей соответственно. Оплатить можно банковской картой (принимаются в том числе карты «Мир»), заявленный срок доставки — до 30 дней.



Стоит иметь в виду, что у СДЭК ранее возникали проблемы с доставкой товаров из-за рубежа, покупатели долгое время не получали купленные гаджеты и возврат средств. В соглашении со CDEK.Shopping указано, что сервис не несёт ответственности за качество и комплектацию товара, соответствие заявленным характеристикам, отсутствие явного или скрытого брака и несоответствие товара ожиданиям покупателя.



Новые модели MacBook Pro и Mac mini также будут продаваться в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», но подробностях о ценах и дате старта продаж пока нет. Apple не поставляет в Россию свои устройства с весны прошлого года.



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